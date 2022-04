Xe tải lao vào nhà dân trong đêm làm 3 người tử vong

Liên quan đến vụ: "Xe tải bất ngờ lao vào nhà dân ven đường trong đêm, 3 người tử vong thương tâm", trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 12A, nơi xảy ra sự việc, cho biết: "Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ xe tải lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong. Tài xế xe tải được xác định là Nguyễn Bá Đức, quê ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe tải bị thương rất nặng, hiện đã chuyển ra Hà Nội để điều trị".

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người thương vong. Ảnh: CTV

Ông Đinh Văn Chinh - Chủ tịch UBND xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho hay: "Trên xe tải có tài xế và một phụ xe, bị thương rất nặng. Về phía gia đình nạn nhân, chính quyền xã đang tập trung tổ chức mai táng theo phong tục địa phương, gia đình gặp nạn thuộc diện hộ nghèo của xã, cuộc sống rất khó khăn".

Như báo Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 20h tối qua (23/4), chiếc xe tải mang biển kiểm soát Lào, chở hàng lưu thông trên Quốc lộ 12A theo hướng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

Khi đến vị trí Ngã ba Tượng đài thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, chiếc xe tải đột ngột lao vào nhà người dân ở bên đường.

Cú tông mạnh và trực diện vào nhà dân khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Được biết, chủ nhà là ông Đinh Minh Thanh thời điểm xảy ra vụ tai nạn không có ở nhà, bà Cao Thị Sỹ (vợ ông Thanh) cùng 2 con là anh Đinh Minh Hoàn và chị Đinh Thị Ánh Hồng tử vong, chị Cao Thị Thuyên là cháu ông Thanh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, ngôi nhà bị san phẳng hoàn toàn, chiếc xe tải hư hỏng nặng.

Nhận thông tin vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông, người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu giúp người bị nạn và khắc phục hậu quả.

Vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu ở Sơn La: Khởi tố 5 bị can

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/4, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với 5 người liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai.

Trong đó, 4 người bị khởi tố tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 1 người bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm. Ngoài ra, một người khác cũng liên quan đến vụ án, tuy nhiên người này chưa đủ 16 tuổi, đồng thời hành vi không đủ căn cứ cấu thành tội phạm nên không bị khởi tố.

Hình ảnh cắt từ clip gây xôn xao dư luận về vụ việc một nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu ở xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh: PV

Theo đó, các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi. Tại cơ quan công an, 5 bị can đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Như trước đó Dân Việt đã đưa tin, vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu xảy ra trên địa bàn xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai vào khoảng cuối tháng 3/2022. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây mới xuất hiện clip phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh 5 đối tượng có hành vi hiếp dâm một nữ sinh.

Nạn nhân trong clip là học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn xã Mường Giàng. 5 đối tượng có hành vi xâm hại, hiếp dâm nạn nhân trong clip được xác định là trú tại xã Chiềng Khoang.

Đến ngày 14/4, khi gia đình bị hại phát hiện đã trình báo lên Công an huyện Quỳnh Nhai, tố giác về hành vi hiếp dâm. Theo xác định sơ bộ thì có hành vi giao cấu, nhóm đối tượng là bạn bè quen biết với bị hại, trước khi xảy ra vụ việc có uống rượu với nhau. Sau đó, cơ quan Công an huyện tạm giữ 6 đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra.

Sau vụ "trùm" Cường cát trốn thuế 19 tỷ đồng: Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang lên tiếng

Trưa 24/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ án trốn thuế liên quan bị can Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hoà, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), trốn thuế hơn 19 tỷ đồng.



Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Sẽ mở rộng điều tra doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế, làm thất thoát tài sản Nhà nước. Ảnh: Hồng Cẩm

Đặc biệt thời gian tới sẽ mở rộng điều tra, xử lý nghiêm những doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế, làm thất thoát tài sản Nhà nước về lĩnh vực khai thác khoáng sản (cát, đá), và các lĩnh vực khác.

Theo Giám đốc Công an tỉnh, An Giang là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản cát, đá lớn so với khu vực, tình hình khai thác loại khoáng sản này cũng như tình hình kinh doanh trốn thuế tài nguyên, khoáng sản diễn biến phức tạp.

Chính vì thế, Công an tỉnh An Giang đang điều tra mở rộng liên quan đến vụ án của bị can Ngô Phú Cường, đồng thời mở rộng làm rõ những doanh nghiệp, cá nhân khác có dấu hiệu trốn thuế, gây thất thoát tài sản của Nhà nước ở nhiều lĩnh vực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường để điều tra về hành vi "Trốn thuế". Ảnh: Nghiêm Túc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trước đó cho biết, chiều 22/4 đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Theo thông tin từ điều tra ban đầu, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu hơn 63,4 tỷ đồng thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Cường trực tiếp quản lý.

Toàn bộ số tiền doanh thu này, Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty do Cường quản lý.

Kết luận giám định của Cục Thuế tỉnh An Giang xác định, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng.

Chia sẻ với Dân Việt về những chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết: Công an An Giang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt hơn công tác tấn công, trấn áp tội phạm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ diễn ra trong những đợt cao điểm nhằm đạt mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đặc biệt, thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ tiếp tục khởi tố thêm một số bị can về các tội danh như: Rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu…

Hay khoe khoang sự giàu có lên mạng, công an cảnh báo "nóng" về hệ lụy

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản nhà dân, trong đó phần lớn diễn ra vào ban đêm; các đối tượng lợi dụng chủ nhà không đóng, khóa ban công, cửa sổ, cửa tum trước khi đi ngủ để đột nhập trộm cắp tài sản.

Qua điều tra, xử lý các vụ trộm cắp tài sản nhận thấy các đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp; đối tượng theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu kỹ để tìm ra quy luật sinh hoạt và lợi dụng triệt để sơ hở, chủ quan, thiếu ý thức cảnh giác, lơ là trong công tác quản lý, tự phòng, tự bảo vệ của gia chủ để đột nhập trộm cắp tài sản.

Theo Công an tỉnh Nam Định, bên cạnh đó còn một số nguyên nhân khác tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Việc người dân hay đăng tải thông tin khoe nhà cửa, tài sản có giá trị lên mạng, theo Công an tỉnh Nam Định, đó cũng là một trong các nguyên nhân tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp tài sản. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cụ thể như chủ nhà thường xuyên đăng tải trên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...) khoe nhà cửa, tài sản có giá trị của gia đình, các hoạt động cá nhân, gia đình như đi nghỉ mát, đi công tác… thường xuyên vắng nhà hoặc vắng nhà nhiều ngày nhưng không nhờ người trông coi.

Sử dụng các loại khóa không an toàn để khóa cửa nhà, cửa sổ, cửa tum, thậm chí không đóng cửa sổ, cửa ban công hay cửa hậu khi đi ngủ.

Một số gia đình đóng cửa nghỉ ngơi trong nhà nhưng lại để xe máy, xe đạp ngoài sân trong khi khóa cổng không chắc chắn.

Nhiều nhà biệt thự có kiến trúc mở, tường bao quanh nhà thường xây thấp; trồng cây bóng mát, có cành cây vươn sát ban công vô tình trở thành "thang" giúp đối tượng trèo vào nhà.

Nhiều người có thói quen để tiền mặt, trang sức và những đồ vật có giá trị tại những nơi dễ thấy trong nhà, gần cửa sổ hoặc trong cốp xe máy, xe ô tô...

Công an tỉnh Nam Định dự báo, thời gian tới là những tháng cao điểm nắng nóng, người dân thường có thói quen mở cửa sổ, cửa ban công, cửa tum, cửa hậu để không khí trong nhà được lưu thông và thoáng mát hơn, nhất là vào ban đêm, đây là điều kiện để các đối tượng lợi dụng để đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Khi trộm đột nhập vào nhà, không chỉ mất tài sản mà sức khỏe, tính mạng của mỗi cá nhân trong gia đình cũng bị đe dọa.

Các đối tượng trộm cắp tài sản thường mang theo hung khí, công cụ phạm tội, khi bị phát hiện có thể sử dụng để tấn công, hành hung chủ nhà, người phát hiện để chạy trốn.

Thực tế đã xảy ra nhiều vụ đối tượng trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện đã dùng hung khí tấn công gây thương tích, thậm chí là giết người.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng của mỗi người dân cũng như an toàn tài sản của mỗi gia đình, Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản với một số biện pháp.

Đầu tiên, thường xuyên kiểm tra, củng cố hệ thống cửa, khóa, chốt tại gia đình; tạo thói quen kiểm tra, đóng chốt, khóa kỹ các cửa trong nhà trước khi đi ngủ. Khi vắng mặt lâu ngày thì phải có người trông coi, quản lý.

Thứ hai, gia cố, tăng cường hàng rào, hệ thống ánh sáng bảo vệ, nhất là tại các vị trí xung yếu, không để đối tượng lợi dụng trèo tường đột nhập vào nhà.

Lắp đặt hệ thống camera giám sát, chuông và đèn báo động ở những vị trí quan trọng, nơi để tài sản có giá trị cao.

Thứ ba, hạn chế hoặc không để tiền mặt, tài sản có giá trị cao như vàng bạc, đá quý…trong nhà cũng như không chia sẻ thông tin, hình ảnh về kiến trúc nhà cửa, tài sản, lịch trình cá nhân khi vắng nhà lên các trang mạng xã hội.

Thứ tư, thường xuyên hướng dẫn người già và trẻ em ở nhà phải khóa, chốt cửa, cổng cẩn thận; tuyệt đối không tự động mở cổng, cửa trước khi có người lạ mặt đến trước khi xác định được là đảm bảo an toàn.

Thứ năm, khi phát hiện kẻ trộm vào nhà phải bình tĩnh xử lý, đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, điện báo cho lực lượng chức năng khi đã đủ điều kiện an toàn; không lập tức hô hoán, truy bắt đối tượng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

Giết bạn nhậu rồi kéo xác ra vườn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã An Hòa, huyện Châu Thành.

Bị can trong vụ án này là Vi Văn Khanh (54 tuổi, ở địa phương) đã bị bắt tạm giam về tội Giết người. Tại buổi thực nghiệm, ông Khanh tái diễn lại hành vi phạm tội, phù hợp với kết quả điều tra.

Bị can Khanh (áo thun xanh) tái diễn lại hành vi. Nguồn: Zing

Theo kết quả điều tra, tối 26/2, ông Khanh mời ông P.V.H. (50 tuổi, ở cùng huyện) đến nhà nhậu. Trong lúc ăn uống, họ xảy ra cự cãi. Ông H. đã dùng đũa đâm vào trán ông Khanh.

Khi vật lộn, bị can cầm cục đá mài đánh liên tục vào đầu và mặt ông H., khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, ông Khanh vào trong nhà ngủ.

Sáng hôm sau, bị can kéo thi thể nạn nhân ra vườn. Người dân trong xóm phát hiện sự việc nên đã báo cảnh sát.