Khởi tố bị can hiếp dâm bé gái say rượu

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn N, SN 2005, trú tại bản Quỳnh Châu, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” được quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015.