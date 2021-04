Nhóm côn đồ tra tấn nam thanh niên bị khởi tố khai bắt nạn nhân tự đào hố chôn mình

Liên quan tới vụ việc nhóm nam thanh niên người Hà Tĩnh bị nhóm thanh niên tra tấn như thời trung cổ, đến thời điểm này, cơ quan điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, trú tại TP Vinh) cùng 8 "đàn em" về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật".

Cụ thể, 8 đối tượng còn lại bị khởi tố gồm: Hồ Trọng Khánh (SN 1995, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh), Nguyễn Tiến Nam (SN 2003, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh), Phùng Duy Ngọc Anh (SN 2003, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc), Trần Mạnh Tài (SN 2001, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh), Võ Quang Hoàng (SN 2004, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh), Lê Nguyễn Hưng (SN 2004, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh), Nguyễn Quang Thanh (SN 2004, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) và Nguyễn Đình Huy (SN 2000, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Một số đối tượng gây ra vụ việc bị công an bắt giữ.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, các đối tượng quanh co chối tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, tài liệu, chứng cứ mà điều tra viên thu thập được, Dương "đẹp trai"- là kẻ cầm đầu, cùng đàn em đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, theo lời khai của các đối tượng, khoảng 13h ngày 24/3, một số đối tượng phát hiện Nguyễn Quang Vinh đang ở khu vực cầu Cửa Tiền 2 (phường Cửa Nam, TP. Vinh) nên thông báo cho Dương "đẹp trai". Ngay sau đó, Dương "đẹp trai" chỉ đạo "đàn em" bắt giữ Vinh để đe dọa.

Dưới sự chỉ đạo của Dương "đẹp trai", nhóm "đàn em" ép Vinh cởi hết quần áo, chỉ cho mặc 1 chiếc quần lót rồi dùng điện thoại quay và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Dương "đẹp trai" đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ chôn sống nam thanh niên (đầu trọc, bên trái).

Khi đó, Dương đã gọi điện thoại cho Hồ Trọng Khánh là đối tượng đã nhờ nhóm này bắt giữ nạn nhân Vinh.

Khi nhận được điện thoại của Dương "đẹp trai", Khánh nhanh chóng đến hiện trường và bàn bạc tiếp tục kế hoạch đe doạ, hành hạ nạn nhân Vinh.

Sau khi bàn bạc, Khánh cùng nhóm đối tượng thống nhất ép nạn nhân lên thuyền sang khu vực bãi bồi sông Lam thuộc địa phận xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Tại đây, Khánh chửi bới, đe dọa dùng dép tông đánh Vinh đồng thời ép nạn nhân tự đào một hố lớn dài khoảng 2m, sâu 1m, rộng 0,5m.

Nguyễn Quang Vinh, nạn nhân bị tra tấn như thời Trung cổ.

Sau khi đào xong hố cát, nhóm đối tượng dùng túi bịt đầu Vinh rồi đẩy xuống hố cát để "chôn sống". Lúc này mặc cho Vinh van xin, khóc lóc, nhóm đối tượng không chịu dừng lại mà tiếp tục đe dọa hành hạ nạn nhân.

Đến khi Vinh quá sợ, mệt mỏi, ngất xỉu thì đối tượng Khánh dùng 1 lon nước ngọt đổ vào mặt nạn nhân. Sau đó, cả nhóm đào cát đưa Vinh lên cho ra sông tắm rửa cho về nhà.

Tất cả hành vi của nhóm đối tượng đều được một thành viên trong nhóm quay video và đăng lên mạng xã hội.