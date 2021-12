Nhóm giang hồ gốc Hải Phòng cầm đầu đường dây đánh bạc 2.150 tỷ đồng đối mặt bao nhiêu năm tù?

Đối tượng Nguyễn Văn Điền cầm đầu

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 21/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (Công an TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu) triệt phá thành công băng nhóm giang hồ tàng trữ vũ khí quân dụng và điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Điền (47 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu.



Nguyễn Văn Điền cầm đầu đường dây đánh bạc 2.150 tỷ đồng bị Bộ Công an triệt phá - Ảnh: CACC

Qua công tác nghiệp vụ, C02 phát hiện nhóm người cộm cán gốc Hải Phòng liều lĩnh, có biểu hiện hoạt động băng nhóm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn tại TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam.

Băng nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức thông qua mạng Internet với thủ đoạn tinh vi.

Ngày 20/12, C02 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm và bắt giữ 16 người, thu 2 khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí, tiền mặt 580 triệu đồng, 1 ô tô, 23 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Ban chuyên án xác định đường dây này do Nguyễn Văn Điền cầm đầu.

Căn cứ vào các tài liệu, ban chuyên án xác định, từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền mà đường dây này dùng để giao dịch đánh bạc khoảng 2.150 tỷ đồng.

Luật sư phân tích góc độ pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên dù đánh bạc trực tuyến hay đánh bạc trực tiếp đều là hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội tổ chức đánh bạc theo Điều 322 BLHS 2015. Còn những người tham gia chơi cờ bạc sẽ bị xử lý về Tội đánh bạc theo Điều 312 BLHS 2015

Khẩu súng quân dụng cùng nhiều viên đạn được thu giữ - Ảnh: CACC

Như vậy, theo quy định của BLHS năm 2015, người tham gia đánh bạc với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên sẽ phải đối mặt với hình phạt là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với hành vi đánh bạc có sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội như vụ án này (đánh bạc trực tuyến), hình phạt sẽ là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định được đối tượng nào đã tham gia đánh bạc, đối tượng đó sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm theo quy định nêu trên.

Còn với nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 322 BLHS với hình phạt có thể lên đến 10 năm tù.

Với số tiền thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội, các đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Bởi vậy, trong vụ án này nhóm đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu, xung công quỹ nhà nước. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ số tiền do phạm tội mà có để thu giữ, đồng thời xác định tài sản của các đối tượng phạm tội để tịch thu một phần hoặc toàn bộ.

Đối với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng mà nhóm đối tượng đang bị điều tra, nếu nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố về Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo Điều 304 BLHS 2015.

Tội danh này có mức phạt thấp nhất từ 1 năm đến 7 năm, mức phạt cao nhất là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Trong khi đó, theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, để đấu tranh với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet đang ngày càng nở rộ, cơ quan chức năng cần thực hiện nhiều giải pháp chứ không chỉ dựa vào việc xử lý hình sự bằng các chế tài như hiện nay.

Cần làm rõ các nguyên nhân, điều kiện phạm tội để loại bỏ các nguyên nhân điều kiện phạm tội thì sẽ giảm bớt được các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và các hành vi phạm tội nói riêng.

Theo hồ sơ, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bongda88.com (cấp Master) từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) và giao dịch cho các đại lý cấp dưới là Phạm Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng, Phan Hòa Bình để tổ chức đánh bạc. Cánh tay đắc lực giúp sức cho Điền điều hành là Nguyễn Văn Dương (cháu ruột Điền) có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Còn Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn và một số người khác có vai trò góp tiền cùng Điền tổ chức đánh bạc. Lương Khắc Thịnh và vợ là Phạm Thị Hà My góp tiền cùng Trần Hải Hưng tham gia đánh bạc. Điền quy ước với các đại lý và con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào thứ hai hằng tuần, sau đó các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.