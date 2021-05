Nhóm nhạc đầu tiên của Việt Nam được vinh danh trên tạp chí Billboard

Tối 19/5, cộng đồng người hâm mộ của làng nhạc Rock Việt Nam không khỏi tự hào khi ban nhạc Bức Tường được tạp chí danh giá Billboard vinh danh. Bài viết trên mục International có tựa đề: “The Legacy of Buc Tuong, the Band That Led Generations to Rock Music In Vietnam” (tạm dịch: Di sản của Bức Tường, ban nhạc đã dẫn dắt nhiều thế hệ nhạc rock tại Việt Nam).

Như vậy, Bức Tường là những nghệ sĩ Việt Nam tiếp theo xuất hiện trên tạp chí Billboard danh giá, trước đó có Sơn Tùng M-TP, Hà Lê, Thái Vũ, Vũ Cát Tường. Và nhóm Bức Tường cũng là nhóm nhạc đầu tiên của Việt Nam được nhận vinh dự này.

Bức Tường được tạp chí Billboard ưu ái dành một bài viết đầy ý nghĩa

Bài viết nhắc đến Bức Tường là ban nhạc đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền nhạc Rock nước nhà. Không chỉ thế, họ còn được khen ngợi vì đã dẫn dắt các thế hệ trẻ của làng Rock Việt Nam, là biểu tượng tiên phong trong việc vươn lên chạm tới ước mơ.



(Con Đường Không Tên | Liveshow Bức Tường Trở Về - Official)