Nhóm phụ nữ thuê người làm sổ đỏ giả để cầm cố, vay tiền

Ngày 15/3, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Rchăm H’Đuy (48 tuổi), Kpă H’Khai (49 tuổi), Siu H’Loanh (51 tuổi) đều trú tại xã Ia Trôk (huyện Ia Pa) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ tháng 4/2022-11/2022, 3 đối tượng trên thông qua mạng xã hội Facebook để thuê các đối tượng làm giả 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ-PV) với danh nghĩa UBND huyện Ia Pa cấp và 1 căn cước công dân mang tên Rchăm H’Đuy.

Các bị can Kpă H’Khai, Rchăm H’Đuy và Siu H’Loanh (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC



Sau đó, các đối tượng đã sử dụng 7/9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên đem thế chấp cho 1 cá nhân và 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vay số tiền 355 triệu đồng nhằm tiêu xài. Khi đến hạn trả nợ, các đối tượng không trả nên bị hại đã trình báo với cơ quan công an.

Vụ việc đang được Công an huyện Ia Pa điều tra, làm rõ.