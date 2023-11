Nhóm thanh niên nổ súng vào quán nhậu vì mâu thuẫn việc vay mượn tiền, 1 phụ nữ bị trúng đạn

Ngày 15/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Huy (23 tuổi), Hoàng Minh Anh Tuấn (23 tuổi), Tống Ngọc Nghĩa (18 tuổi), Ngô Thành Trung (23 tuổi), Châu Tuấn Kiệt (20 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Theo điều tra ban đầu, mâu thuẫn từ việc vay nợ, Huy gọi điện hẹn L (24 tuổi, ngụ Bình Dương) đến khu vực phường Tam Phú, TP. Thủ Đức để giải quyết.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh: A.X.

Huy lên mạng xã hội đặt mua 2 khẩu súng, mã tấu, tuýp sắt thủ sẵn trong người. Tối 1/11, Huy thuê ô tô, sau đó rủ thêm nhóm bạn hẹn nhau ở quán nhậu trên địa bàn phường Bình Thọ.

Tại quán nhậu, Huy nói việc sẽ đi đánh nhau và đã chuẩn bị đồ trên xe. Đến khoảng 3h ngày 2/11, nhóm Huy đang nhậu thì Huy nhận được cuộc gọi của L khiêu kích rồi hẹn giải quyết mâu thuẫn ở cầu Bình Triệu.

Cả nhóm lên ô tô đi đến cầu Bình Triệu nhưng không thấy nên Huy gọi lại thì L nói đợi chút. Nghi ngờ bị L chọc tức, Huy cùng đồng bọn đến quán nhậu trên đường B, phường Hiệp Bình Chánh nơi L làm việc.

Khi đến quán, Huy cầm hung khí xông vào đánh L cùng 1 số người bạn của L tại quán. Tuấn và Nghĩa cầm 2 khẩu súng ru lô bắn về phía nhóm của L 5 phát đạn.

Một phụ nữ ngồi cùng bàn với L bị bắn trúng đầu gối. Sau khi gây án cả nhóm lên ô tô tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã có mặt tại hiện trường phong tỏa, khám nghiệm điều tra, truy xét bắt giữ các đối tượng gây án.

Công an thu giữ một đầu đạn trong chân của người phụ nữ, đồng thời thu giữ 2 khẩu súng và 8 viên đạn.