Dụ dỗ nữ sinh THPT bán dâm

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với một người về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Khách sạn Giang Sơn có địa chỉ tại tổ 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên những tháng đầu năm nay, có lượng khách hàng tăng đột biến. Điều đáng chú ý là ngoài các cặp nam nữ, còn có sự xuất hiện thường xuyên của một số cô gái mặt "búng ra sữa". Sau khi những cô gái này đến nhà nghỉ, cũng có một số thanh niên đi tới… Các cô gái, trong đó có học sinh THPT này ở trong nhà nghỉ khoảng vài giờ đồng hồ, rồi lại vội vã đi ngay. Các học sinh THPT đến các cơ sở nhạy cảm này để làm gì?

Để trả lời câu hỏi trên, trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an huyện Lục Yên đã bí mật thu thập tài liệu. Qua theo dõi, họ đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Phạm Thị Hạnh.

Cụ thể, các cô gái trẻ đều có tuổi đời khá trẻ… Song tất cả lại có chung một điểm là trọ học, thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình. Quá trình nắm bắt thông tin đã xác định các cô gái này có mối quan hệ mật thiết với người phụ nữ đã lỡ dở một lần đò, có 2 con là Phạm Thị Hạnh (SN 1988, thường trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên). Hạnh thường xuyên mua quà tặng cho các cô gái trẻ; về phía các nạn nhân có sự bất minh về kinh tế khi có quan hệ qua lại với Hạnh…

“Thủ đoạn của nghi phạm là sau khi quen biết nạn nhân thì đánh vào tâm lý muốn có tiền tiêu xài, mua quần áo đẹp… Sau khi quen biết, nghi phạm dùng vật chất để dụ dỗ, lôi kéo các học sinh THPT quan hệ tình dục với những người đàn ông lớn tuổi...”, một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết.

Để ngăn chặn tình trạng trên, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã báo lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phá án. Quá trình theo dõi, khoảng 1h25 ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an thị trấn Yên Thế đã tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Giang Sơn.

Qua kiểm tra, tổ công tác của 2 đơn vị phát hiện tại phòng 302 có Đ.T.A. (SN 2006, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) và P.T.T. (SN 2006, trú tại tỉnh Yên Bái); tại phòng 306 có N.M.H. (SN 2006 trú Tuyên Quang) và N.T.H.N. (SN 2005, trú tại Văn Yên, Yên Bái) đang có hành vi mua bán dâm.

Quá trình kiểm tra, Đ.T.A; N.M.H; P.T.T; N.T.H.N khai nhận việc mua bán dâm là do Phạm Thị Hạnh môi giới. Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, nơi ở đối với Hạnh; thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi môi giới mại dâm của Hạnh.

Tại cơ quan công an, Hạnh đã khai nhận toàn bộ hành vì môi giới mại dâm và thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ các em học sinh như trên. Thông thường, Hạnh thu của mỗi khách mỗi lần 1-2 triệu đồng, đi qua đêm là 3 triệu đồng. Số tiền này, Hạnh chia cho gái bán dâm một nửa, giữ lại một nửa để tiêu xài cá nhân.

Từ tài liệu thu thập được, ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã khởi vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hạnh về tội môi giới mại dâm.

Vụ án môi giới mại dâm xảy ra tại thị trấn Yên Thế đang được lực lượng công an điều tra. Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho các em học sinh, nhất là các em thuộc gia đình không có nhiều điều kiện về kinh tế, đi học xa nhà, đặc biệt là lứa tuổi dậy thì.