Nhóm tuổi teen tổ chức so kè tốc độ, lạng lách trong làn ô tô đại lộ Phạm Văn Đồng bị khởi tố

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với V.T.Đ.K (17 tuổi), T.P.M.Q (16 tuổi), M.L.H (16 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), H.P.L (16 tuổi), L.G.K (16 tuổi, cùng ngụ quận 3) về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Khởi tố nhóm thiếu niên so kè tốc độ cao trong làn ô tô đường Phạm Văn Đồng

Riêng đối tượng Huỳnh Quốc Minh (22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) được cơ quan điều tra bàn giao cho Công an phường 3, quận Gò Vấp xử lý vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Video ghi lại vụ việc.

Đây là nhóm thanh, thiếu niên đã lái xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, so kè tốc độ trên đại lộ Phạm Văn Đồng đoạn qua địa bàn quận Gò Vấp gây xôn xao dư luận.

Sau khi xuất hiện đoạn clip, Đội CSGT Hàng Xanh, tổ phòng chống đua xe trái phép, Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đại tá Thái Thanh Xuân - Trưởng Công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, giao Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng PC08 Công an TP.HCM, Công an phường 3, quận Gò Vấp truy xét các đối tượng.

Xe máy của các đối tượng sử dụng so kè tốc độ. Ảnh: CACC.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Từ hình ảnh 2 biển số xe đều mang biển số TP.HCM trong đoạn clip, cơ quan điều tra đã xác định chính xác danh tính của chủ sở hữu của các phương tiện nêu trên.

Bà P (ngụ quận Gò Vấp) là người đứng tên sở hữu xe máy biển số 59VA-075xx cho biết giao xe máy cho con trai là K sử dụng. Trước đó, tháng 3/2024, K đã bị Công an TP.Thủ Đức xử phạt vì chưa có bằng lái xe, xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có bộ phận giảm thanh.

Tương tự, xe máy còn lại được xác định do ông T.V.B (SN 1976) đứng tên sở hữu nhưng giao cho con trai tên Q sử dụng.

Từ thông tin trên, cảnh sát mời K và Q về trụ sở làm việc và cả 2 thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm các đối tượng tổ chức đua xe, gây rối trên đại lộ Phạm Văn Đồng còn có Minh, H, L, G.K nên tiếp tục mời các đối tượng làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 14h45 ngày 17/8, G.K, L, H, Q đến tiệm hớt tóc nơi Minh làm việc trên đường Nguyễn Tuân, phường 3 để ngồi chơi.

Trong lúc nói chuyện, Q cho biết mình vừa mới "độ" xong chiếc xe máy. Vì xe mạnh nhưng chưa có dịp để thử tốc độ nên Minh ngỏ ý sẽ "cáp kèo" cho Q để đua.

Minh sau đó liên lạc cho K để "cáp kèo" đua xe nên K đồng ý, địa điểm cả nhóm ấn định là đại lộ Phạm Văn Đồng.

Tuy nhiên, do bận việc tại tiệm tóc nên Minh không tham gia nên đưa xe máy của mình cho H điều khiển. Đ.K thì đưa xe máy cho G.K lái rồi ra sau xe của H ngồi.

Riêng Q và L lái xe máy chạy 1 mình. Đến địa điểm để so kè tốc độ, H nhận nhiệm vụ quay phim nhưng sau đó giao lại cho Đ.K ngồi phía sau thực hiện.

Cả nhóm chạy xe theo đường Nguyễn Thái Sơn, đến khu vực nút giao Phạm Văn Đồng rồi hướng về TP.Thủ Đức.

Trên suốt cuộc hành trình này, cả nhóm đã ngang nhiên cho xe chạy vào phần đường danh cho ô tô. Q điều khiển xe lao đi với tốc độ cao để đua.

Còn K chính là đối tượng đã liên tục lạng lách, đánh võng và nằm dài trên yên xe. Còn H điều khiển xe chở theo Đ.K chạy theo sát phía sau đã quay lại toàn bộ diễn biến cuộc so kè tốc độ giữa Q và K.

Cả nhóm chạy đến đoạn giao nhau giữa đại lộ Phạm Văn Đồng giao với đường sắt Bắc – Nam thì quay đầu, chạy hướng ngược lại về nút giao Nguyễn Thái Sơn – Phạm Văn Đồng.

Trên đoạn đường này, nhóm này tiếp đua xe, gây rối trên phần đường dành cho ô tô, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Qua test nhanh, công an xác định Minh dương tính với chất ma tuý (cần sa).

Đấu tranh với Minh, đối tượng khai nhận đã mua ma tuý về sử dụng từ một đối tượng khác ở quận Gò Vấp, đối tượng này cũng bị công an bắt giữ sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Gò Vấp tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm với các cá nhân liên quan.