Công an bắt đối tượng 17 tuổi cầm đầu nhóm thanh niên tụ tập, đua xe trái phép ở Bình Thuận Công an bắt đối tượng 17 tuổi cầm đầu nhóm thanh niên tụ tập, đua xe trái phép

Ngày 4/7, nguồn tin từ Công an Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi những đối tượng liên quan đến việc tụ tập đua xe trái phép do đối tượng H.Đ.K. cầm đầu... Hiện công an đã củng cố hồ sơ xử lý đối tượng H.Đ.K. theo quy định pháp luật...