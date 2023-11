Nhức nhối thực trạng xe dù, bến cóc ngay trước cổng Bến xe khách Hà Giang

Hiện tượng xe dù bến cóc hoành hành ngang nhiên diễn ra trước biển cấm dừng đỗ. Ảnh: Nguyễn Quân.

Bến cóc nhộn nhịp đón khách

Theo ghi nhận từ thực tế của PV, hoạt động đón, trả khách của các nhà xe ngay trước cổng bến xe Trung tâm TP. Hà Giang diễn ra trong nhiều ngày, ngang nhiên, liên tục.



Các xe xếp hàng dài dừng đỗ ngoài cổng bến để đón khách.

Đơn cử như trong sáng 15/11, từ khoảng 8h00 đến 9h00, có ít nhất 3 chiếc xe khách dừng đón khách ngay cạnh cổng bến, tức vị trí đầu cổng vào bến xe Trung tâm TP. Hà Giang.

Lúc 8h10, chiếc xe ca 24 chỗ màu vàng cát mang BKS 23F - 000.23 (Hà Giang – Xuân Giang; xe 23F-000.53 Hà Giang – Quản Bạ; xe 23B-004.78 Bắc Quang – Liên Hiệp...) đỗ cách cổng bến xe khoảng 50m để đón khách.

Khu vực đầu thành phố Hà Giang lưu lượng xe qua lại đông, việc dừng xe đón khách đã gây mất an toàn giao thông khiến người dân bức xúc.

Vào thời điểm PV có mặt tại khu vực ngoài cổng bến xe, lúc 16h30 chiều ngày 15/11, chiếc xe giường nằm mầu đỏ BKS 14B-022.70 (Móng Cái – Hà Giang) đã dừng đỗ trái đường trước cửa nhà xe Ngọc Cường để đón khách.

Xe ô tô BKS 14B-022.70 táp vào lề bên trái đường bất chấp nguy hiểm để đón khách.

Những xe kể trên đều đứng ở khu vực có biển cấm dừng đỗ đối với xe ô tô tải và xe khách. Tình trạng này phổ biến đến nỗi việc người dân, du khách không vào bến mà đi thẳng đến văn phòng các nhà xe để bắt xe đã trở thành thói quen.

Các "xe dù, bến cóc" đã gây ra không ít phiền hà cho người dân và du khách. Đường sá tại khu vực đầu thành phố vốn chật hẹp, nhiều xe khách lớn của các nhà xe này đậu đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ách tắc, cản trở người tham giao thông.

Người dân trong khu vực phản ánh chỉ khi thấy lực lượng chức năng, hoạt động đón khách mới không diễn ra, còn khi họ đi khỏi, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tình trạng các cơ quan chức năng xử lý giống như "bắt cóc bỏ đĩa".

Khó xử lý vì đâu?

Phóng viên đem những phản ánh của người dân đến gặp những cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân. Cả lực lượng Công an TP Hà Giang và Sở GTVT Hà Giang đều khẳng định hoạt động đón, trả khách ở đây là sai quy định. Thế nhưng "bến cóc" ngoài cổng bến vẫn cứ ngang nhiên hoạt động.

3 xe khách dừng đỗ đón khách ngay ngoài cổng bến xe. Ảnh: Nguyễn Quân.

Theo số liệu thống kê từ Thanh tra Sở GTVT Hà Giang, từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 56 trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách. Số tiền xử phạt lên đến trên 413 triệu đồng.

Trong đó, có 15 đơn vị kinh doanh vận tải được kiểm tra theo Quyết định số 50/QĐ-SGT của Sở GTVT. 15 đơn vị vi phạm, số tiền là 207 triệu đồng; 41 trường hợp vi phạm qua quá trình tuần tra, kiểm tra tại Bến xe khách Hà Giang và trên các tuyến đường, số tiền 206 triệu đồng.

Hoạt động đón trả khách ngoài cổng bến làm ùn tắc giao thông, gây mất an ninh trật tự.

Trao đổi với PV, ông Đường Mạnh Kiên - Đội phó Đội CSGT Công an TP Hà Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Thanh tra Sở GT&VT và các lực lượng liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các vi phạm về xe dù, bến cóc, hoạt động vận tải không có giấy phép.

Theo Thiếu tá Đường Mạnh Kiên, lực lượng Công an mỏng không thể đứng canh cả ngày được, chỉ có lắp hệ thống phạt nguội thì sẽ xử lý dứt điểm tình trạng này.

Trong thời gian qua, lợi dụng lực lượng CSGT mỏng và thời gian vào lúc đêm khuya, vẫn còn một số nhà xe tại TP Hà Giang lén lút hoạt động trá hình, đón trả khách không đúng nơi quy định. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều nhà xe vi phạm, trong đó lớn nhất là lỗi đậu đỗ, đón và trả khách không đúng nơi quy định.

Lực lượng Công an TP Hà Giang phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm tra hoạt động đón trả khách của các nhà xe.

Ông Kiều Hoàng Hải - Phó trưởng Công an TP Hà Giang cho hay, Công an thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng Công an tăng cường công tác quản lý và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuyệt đối không để tồn tại việc đón, trả khách trái phép, yêu cầu các nhà xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Còn ông Vương Xuân Phúc, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Giang cho biết, đối với lực lượng Thanh tra, ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát, tuy nhiên do lực lượng mỏng nên không thường xuyên kiểm tra được.

"Ngành đã kiến nghị để lắp đặt hệ thống camara xử phạt nguội", ông Phúc cho hay.