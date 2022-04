Clip: Cận cảnh cầu kính dài nhất thế giới tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Cầu kính dài nhất thế giới mang tên Bạch Long dự kiến sẽ được khánh thành nhân dịp Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân tại Sơn La vào trung tuần tháng 5/2022.

Cây cầu kính dài nhất thế giới tại Sơn La có hệ số an toàn lớn gấp nhiều lần

Cây cầu kính Bạch Long được xây dựng trên địa hình thiên nhiên sẵn có của núi rừng Tây Bắc. Cây cầu có tổng chiều dài dài 632m, hiện chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức Guinness thế giới công nhận là cây cầu kính dài nhất thế giới.

Cây cầu kính Bạch Long bắc qua hai núi, dài 290m, cheo leo trên vách đá dài 342m. Toàn bộ hệ thống mặt cầu được sử dụng kính siêu cường lực Sanh gô banh (Saint gobain) của Pháp.

Cầu kính Bạch Long có tổng chiều dài 632m, là cây cầu đi bộ dài nhất thế giới. Ảnh: Mùa Xuân.

Nối tiếp cuối chân cầu kính là hang Chim Thần với các nhũ đá tự nhiên gắn với sự tích chim thần đã được cư dân bản địa truyền miệng từ hàng trăm năm qua. Cây cầu kính Bạch Long có 3 lớp kính dày 40mm.

Nếu một tấm kính bị vỡ thì vẫn có khả năng chịu được lực 5 tấn. Kính được đã thử nghiệm khi cho ô tô tải chạy qua và sau khi lắp lên cầu cũng đã được cho ô tô chạy trên cầu.

Cầu kính Bạch Long có chiều rộng mặt cầu chính là 2,4m và chiều rộng đường bằng kính trên vách đá là 1,5m. Cầu có hai trụ tháp cao 30m. Bên dưới trụ tháp được các chuyên gia thiết kế chắc chắn, trong đó đã khoan leo sâu xuống 30m bằng cáp giữ chịu lực của Hàn Quốc.

Giá vé ưu đãi dành riêng cho người dân Sơn La, học sinh, sinh viên và người có công trong các ngày thường tham quan cầu kính dài nhất thế giới là 400 nghìn đồng/người lớn và 250 nghìn đồng/trẻ em. Ảnh: Tuệ Linh.

Độ cao của mặt cầu đến mặt đất là 150m. Toàn bộ hệ thống cáp treo cũng đều nhập khẩu từ Hàn Quốc và mỗi bó cáp treo có 7 sợi với đường kính mỗi sợi là 50mm.

Về hệ số an toàn đã được các chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức kiểm tra, thử tải trước đó và được đánh giá là một trong những cây cầu kính có hệ số an toàn lớn gấp nhiều lần so với sức tải thực tế đã tính toán.

Đặc biệt, đây sẽ là điểm nhấn tạo sức lan tỏa đưa du lịch huyện Mộc Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung ngày càng phát triển.

Những người được miễn phí, hưởng giá vé ưu đãi khi tham quan cây cầu kính dài nhất thế giới tại Sơn La

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Mạnh Duy, Trưởng phòng truyền thông dự án Mộc Châu Island chia sẻ: Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ để công nhận kỷ lục Guinness và đang đợi ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới. Dự kiến, trong thời gian sớm nhất Tổ chức Guinness sẽ công bố vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2022.

Cầu kính Bạch Long sẽ đón khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với mức giá 650 nghìn đồng đối với người lớn, 450 nghìn đồng đối với trẻ em. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo ông Duy, bên cạnh việc đã kiểm định thử tải đạt các tiêu chuẩn với hệ số an toàn cao gấp 6 lần, chúng tôi tự tin về chất lượng của sản phẩm du lịch Cầu kính Bạch Long.

Ngoài ra, để du khách có những trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, các góc chụp ảnh đẹp, chúng tôi ứng dụng công nghệ kiểm soát tự động số lượng người tham quan cầu kính trong cùng 1 thời điểm.

Cầu kính Bạch Long đoạn cheo leo trên vách đá dài 342m. Ảnh: Mùa Xuân.

Thông tin về giá vé tham quan cầu kính dài nhất giới, ông Duy cho biết: "Giá vé trải nghiệm cầu kính Bạch Long trong các ngày cuối tuần và dịp lễ là 650 nghìn đồng đối với người lớn, 450 nghìn đồng đối với trẻ em (từ 1m - 1,4m). Ngày thường, giá vé sẽ thấp hơn, 550 nghìn đồng/người lớn, 350 nghìn đồng/trẻ em (từ 1m - 1,4m).

Đặc biệt là, có giá vé ưu đãi dành riêng cho người dân Sơn La, học sinh, sinh viên và người có công trong các ngày thường, với mức 400 nghìn đồng/người lớn, 250 nghìn đồng/trẻ em (từ 1m - 1,4m). Trẻ em có chiều cao dưới 1m được miễn phí vé tham quan, trải nghiệm tại cầu kính Bạch Long".