Những bạn trẻ không về quê, ở lại thành phố “cày” qua Tết Dương Lịch

Dịp Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần, được nghỉ ngơi 3 ngày nên rất thích hợp để nhiều người trở về nhà thăm gia đình. Tuy nhiên năm nay một phần vì Tết Nguyên Đán đến sớm, phần vì vẫn còn những công việc dang dở nên nhiều người quyết định ở lại thành phố dịp này.

Đi làm ngày Tết thu nhập tăng gấp 3

Đối với các bạn trẻ theo đuổi những ngành nghề, công việc đặc thù thì dù là ngày nghỉ họ vẫn phải làm việc như thường lệ. Hơn nữa vào dịp cuối năm, công việc lại càng bận hơn khiến họ không thể sắp xếp thời gian trở về nhà. Bù lại, làm việc trong thời gian đặc biệt này, nhiều người sẽ được tăng thu nhập, thưởng cao hơn khiến họ có thêm động lực.

Kim Bảo (19 tuổi, Hà Nội) hiện đang làm chuyên viên biểu diễn tại Phú Quốc chia sẻ: “Mình làm diễn viên múa trong khu vui chơi giải trí, vào dịp này khi mọi người đi nghỉ lễ cũng là lúc chúng mình tiếp tục hoạt động, thậm chí còn bận rộn hơn ngày thường. Làm việc trong ngày này, mình nhận được thêm lương, thưởng Tết. Ngoài ra, thu nhập trong ngày Tết cũng được hơn gấp 3 so với những ngày khác”.

Kim Bảo hiện đang làm việc tại Phú Quốc (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Kim Bảo xa nhà vào dịp cuối năm, do vậy cô cũng khá buồn vì bận rộn mà chưa thể về thăm gia đình. Nhưng Kim Bảo cho hay đây là một trải nghiệm thú vị và cảm giác bản thân trưởng thành hơn.

Còn đối với Linh Chi (22 tuổi, quê Nghệ An) đang làm trong một công ty về du học tại Hà Nội cho hay: “Cuộc sống văn phòng bận rộn đã khiến mình cảm thấy hơi ‘lười’ về quê. Hơn nữa, quê mình cũng ở khá xa, việc đi lại cũng phải mất 1 ngày nên dịp Tết Dương lịch mình quyết định ở lại ‘cày’ thêm một chút để có thêm thu nhập, đợi Tết Âm lịch sẽ về nhà một thể”.

Cũng theo Linh Chi, công việc của cô sẽ bận gấp đôi vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, Linh Chi cho biết chế độ đãi ngộ của công ty rất tốt, làm thêm vào những ngày này mức lương sẽ được tính cao hơn. “Mình đã nói trước với bố mẹ sẽ không về quê dịp này để ở lại làm việc. Mình còn trẻ muốn phấn đấu nhiều hơn nên bố mẹ cũng hiểu và không phàn nàn gì. Còn bản thân mình luôn muốn kiếm nhiều tiền hơn thay vì nghỉ ngơi vào dịp cuối năm này để hoàn thành được những mục tiêu, mong muốn cá nhân”.

Chỉ về Tết Âm lịch để tiết kiệm chi phí

Sau khi kết thúc những ngày nghỉ Tết Dương lịch, cũng chỉ còn chưa đầy 20 ngày làm việc nữa sẽ đến Tết Âm lịch. Do vậy, nhiều người gộp cả 2 kì nghỉ, chỉ về nhà 1 lần để không phải tốn quá nhiều vào các chi phí chi lại. Hơn nữa, dịp cuối năm nhu cầu dịch chuyển tăng cao, cũng khiến nhiều người ái ngại.

Công việc văn phòng bận rộn khiến Linh Chi chọn ở lại thành phố dịp Tết Dương lịch (Ảnh: NVCC)

Linh Chi chia sẻ: “Vé về quê Tết bao giờ cũng đắt hơn khoảng 40 - 50k, thậm chí ai ở xa hơn nữa có thể đắt gấp đôi. Chưa kể, vé Tết bao giờ cũng khó mua, rất may là mình đã kịp đặt vé về sớm với gia đình. Nhưng cũng phải thừa nhận, so với mọi năm, mức giá này đắt hơn so với mức thu nhập của mình”.

Còn với Kim Bảo, làm việc tại Phú Quốc nên khi trở về Hà Nội cô chỉ có thể lựa chọn di chuyển bằng máy bay. Cô bạn cho biết đôi khi làm việc, bận rộn vào ngày Tết Dương lịch lại là cách hay để cô tiết kiệm một khoản kha khá chi phí đi lại 2 chiều.

“Hiện tại mình chưa mua vé về Tết Âm lịch nhưng cũng đã tham khảo mặt bằng chung giá vé của các hãng may. Nhìn chung sẽ rơi vào khoảng 3 - 4 triệu cho vé khứ hồi. Vé Tết tất nhiên là đắt rồi nên mình thấy đi làm Tết Dương lịch, bận rộn nhưng được tăng thu nhập sẽ tốt hơn, để không bị ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập”, Kim Bảo giãi bày.

Bên cạnh những vấn đề xoay quanh chi tiêu, nhiều bạn trẻ chọn ở lại Tết Dương lịch để tranh thủ đi du lịch. Giống như Nguyễn Trang (22 tuổi) đang làm marketing cho hay: “Lần này nghỉ 2 Tết quá gần nhau nên mình chọn không về nhà mà đi du lịch 2 ngày 1 đêm, coi như là chuyến đi tổng kết cuối năm. Song song với đó mình vẫn làm việc vì công việc của mình có thể làm online. Thu nhập thì không tăng nhưng có thưởng Tết và trợ cấp vào những ngày này”.



Đối với Nguyễn Trang, cô cảm thấy may mắn khi nhà không cách xa thành phố đang sinh sống là mấy. Vì vậy các dịp khác trong năm, cô bạn vẫn có thể tranh thủ ghé thăm gia đình. Vào những ngày cuối năm như thế này, Nguyễn Trang cũng muốn tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho bản thân và sẽ trở về đoàn viên vào dịp Tết Nguyên Đán. “Mình vẫn có cảm giác nhớ nhà, cũng bùi ngùi lắm vào dịp này. Nhưng năm nay Tết gần nhau nên mình ráng đợi thêm khi đó rồi về. Tận hưởng một chút trước khi năm mới đến, mình nghĩ đó cũng là điều đáng thử”, Nguyễn Trang nói.