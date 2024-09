Những bữa "tiệc trắng" của ông trùm Diddy

Tuần trước, trùm giải trí Sean "Diddy" Combs đã bị bắt tại Manhattan sau khi bị truy tố về tội buôn bán tình dục. Trong khi rapper này phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện cáo buộc lạm dụng tình dục thì trước đây, Diddy nổi tiếng với việc tổ chức những bữa tiệc xa hoa nhất trong ngành giải trí mang tên "Freak Offs".

Mới đây, các chi tiết rùng rợn về các “Freak Offs” kéo dài nhiều ngày đã được công bố. Tại đó, nam rapper bị cáo buộc đã cung cấp một lượng lớn ma túy cho các nam, nữ nhân viên tham gia bữa tiệc, chỉ để họ quan hệ tình dục, trong khi Diddy theo dõi và... "tự sướng". Nhiều người đang đặt câu hỏi về những gì thực sự xảy ra tại các bữa tiệc của Diddy.

Nhiều ngôi sao Hollywood từng xuất hiện trong các bữa tiệc "Freak Offs" của Diddy. Ảnh: The Cut.

Trong một đoạn phỏng vấn từ năm 2002 với Conan O’Brien vừa được "khơi" lại, Diddy chia sẻ mẹo tổ chức một bữa tiệc hấp dẫn: "Phụ nữ thích "uống nước" tại các bữa tiệc, vì vậy nếu bạn không có thứ họ cần, dĩ nhiên họ sẽ bỏ đi. Bạn phải giữ họ lại. Hơi kỳ quái, nhưng có thể sẽ phải khóa cửa lại".



Những ngôi sao nào tham dự tiệc của Diddy?

Theo The Guardian, câu hỏi dễ trả lời hơn là: Ai không tham dự bữa tiệc của Diddy? Hầu hết các ngôi sao nổi tiếng từ những năm đầu thế kỷ 21 đều có mặt tại các bữa tiệc của ông. Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Martha Stewart, Jamie Foxx, Russell Simmons, Jennifer Lopez, Jay-Z, Vera Wang, Russell Brand, Chevy Chase và Regis Philbin đều từng được chụp ảnh tại các bữa tiệc của Diddy. Những bữa tiệc này không chỉ là sự kiện để các ngôi sao tỏa sáng mà còn là nơi hội tụ của những người quyền lực và giàu có.



"Tiệc trắng" từng là sự kiện được nhiều ngôi sao tại Mỹ nhắc tới, không ít ai dám kể chi tiết vì mức độ "thác loạn" của nó. Ảnh: The Cut.

Từ năm 1998 đến năm 2009, Diddy tổ chức một bữa tiệc "White Party - Tiệc trắng" hàng năm, nổi bật không chỉ vì yêu cầu trang phục trắng mà còn vì sự kết nối giữa những người giàu có lâu đời ở East Hampton (khu vực giải trí ven biển tại New York, Mỹ) với thế hệ ngôi sao hip-hop mới. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1999 với Entertainment Tonight, Diddy cho biết, các bữa tiệc của anh ta nhằm "phá bỏ rào cản về chủng tộc và thế hệ". Diddy lấy ví dụ tỷ phú Ron Perelman trò chuyện với Jay-Z tại một trong những bữa "Tiệc trắng" (trước khi Jay-Z trở thành một doanh nhân tỷ phú). Năm 2001, Independent dẫn lời Diddy nói: "Tôi có đọc "The Great Gatsby" không ấy hả? Tôi chính là Gatsby!". Gatsby là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cùng tên, ông chuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa đến mức khó tin.



Những bữa tiệc sa đọa của "ông trùm giải trí" Diddy

Các bữa tiệc thường bắt đầu từ sáng và kéo dài suốt đêm. Ban đầu có không khí gia đình, nhưng sau đó chuyển sang chỉ dành cho người lớn. Trong một video do Daily Mail thu thập, Diddy đứng trên ban công nói với đám đông tại một bữa "Tiệc trắng": "Chúng tôi đã cho các bạn ăn, uống. Giờ là lúc tận hưởng cuộc sống... Trẻ em còn một tiếng nữa để vui chơi, vì sau đó mọi thứ sẽ chuyển sang điều mà khi lớn lên, các bạn sẽ muốn tham dự".

Theo nhiều người, tại các bữa tiệc của Diddy không chỉ có sự tham gia của những người nổi tiếng mà còn có cả vũ công khỏa thân và ma túy. Daily Mail đã công bố các bức ảnh cho thấy Diddy đổ rượu sâm-panh lên các phụ nữ bán khỏa thân. Một số bức ảnh khác cho thấy những người tham dự như Jennifer Lopez được nằm trên một chiếc giường lớn.

Trong một video trên YouTube vào tháng 6/2024, Tom Swoope kể lại câu chuyện về việc tham dự một bữa "Tiệc trắng" của Diddy, mô tả các khu vực riêng biệt cho người bình thường và VIP, chủ yếu được dùng để sử dụng ma túy và thực hiện các hoạt động tình dục. New York Post phỏng vấn một kẻ buôn ma túy tuyên bố đã bán cocaine cho Diddy tại nhà ở Hamptons trong một bữa tiệc, hắn cho biết rằng, hầu hết các hoạt động bất hợp pháp diễn ra trong các khu vực riêng tư, nơi "những điều kỳ quái xảy ra". Kẻ này cũng tuyên bố nhiều người tham dự sử dụng các loại ma túy như ketamine và GHB.

Jennifer Lopez từng có mối quan hệ thân mật với Diddy. Ảnh: Daily Mail.

Nhiều người nổi tiếng đã nhắc đến các bữa tiệc của Diddy nhưng ít khi công khai. Ashton Kutcher trong chương trình "Hot Ones" năm 2019 đã từ chối kể chi tiết về các bữa tiệc của Diddy, nói rằng, có nhiều câu chuyện không thể chia sẻ. 50 Cent từng nói trên Hollywood Reporter rằng, anh đã tránh xa các bữa tiệc của Diddy vì "không thoải mái". Khloé Kardashian cũng nhắc đến một bữa tiệc của Diddy trong chương trình "Keeping Up With the Kardashians", cô kể lại có nhiều người khỏa thân tham dự. Usher, từng là học trò của Diddy, trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2004 cho biết, anh đã học hỏi nhiều điều từ Diddy, nhưng sau đó đã thay đổi ý kiến trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, phủ nhận rằng, các bữa tiệc của Diddy chứa đầy hành vi tình dục, nhưng thừa nhận môi trường "khác lạ".



Tuy vậy, trong cáo buộc mà Diddy đang bị kiện tại tòa án liên bang, còn có một bữa tiệc "Freak Offs" khác, được tổ chức kéo dài nhiều ngày tại khách sạn sang trọng. Tại đó, Diddy yêu cầu những người tham gia phải "chơi" hết mình, thậm chí được truyền đạm nếu kiệt sức vì sử dụng ma túy.