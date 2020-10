Những “cảnh nóng” câu khách phim Việt khiến người xem chướng mắt phản đối

Đầu năm 2017, phim hài Tết "Làng ế vợ" gây xôn xao với cảnh nhân vật Xoan (Cẩm Nhung) bị chủ nợ xé áo. Theo nội dung phim, một tên đòi nợ đến đòi Xoan tiền cô đã vay trước đó. Trông thấy con nợ xinh đẹp, quyến rũ, hắn ta yêu cầu cô trả nợ bằng tình cảm. Vừa dứt lời, tên đòi nợ mạnh tay xé áo Xoan. Xoan bị lộ nội y trắng và vòng 1 căng đầy.

Cảnh nhân vật Xoan bị tên đòi nợ xé áo vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng.

Cảnh quay này nhận về phản ứng tiêu cực từ khán giả. Họ cho rằng nó quá phản cảm, không phù hợp với phim hài Tết. Nói về cảnh quay trên, Cẩm Nhung cho biết đó là ý đồ của đạo diễn. Đạo diễn muốn tạo sức hút, không muốn để phim mang đến cảm giác nhàm chán.

Năm 2005, Tăng Thanh Hà tham gia phim "Dốc tình". Trong phim, cô có cảnh bị một tên cướp xé áo, đe dọa. Đây là cảnh gợi cảm đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Tăng Thanh Hà. Cảnh quay này gây xôn xao dư luận một thời gian.

Cảnh gợi cảm đầu tiên của Tăng Thanh Hà được quay khi cô mới 18 tuổi.

Trong phim hài Tết "Tỷ phú đè đại gia", phân cảnh Phi Huyền Trang bị Quang Tèo lột áo, cưỡng bức gây sốc. Nam nghệ sĩ bị khán giả chê trách. "Tỷ phú đè đại gia" bị tố "câu view" rẻ tiền. Trước áp lực dư luận, Quang Tèo thừa nhận trong lúc ghi hình, anh đã quá nhập tâm. Bên cạnh đó, anh thể hiện sự không đồng tình khi nhà sản xuất cắt vài giây ngắn trong phân đoạn nhạy cảm để PR phim. Hành động này khiến khán giả hiểu nhầm về nội dung phim.

Quang Tèo cho biết thêm, trước khi thực hiện cảnh nóng, anh và Phi Huyền Trang đã bàn bạc trước với đạo diễn. Tuy nhiên, trong quá trình quay, cả hai đều quá nhập tâm vào nhân vật. Vì thế, cảnh quay này "nóng" hơn kịch bản một chút, nhưng không đáng kể.

Quang Tèo - Phi Huyền Trang bị "ném đá" dữ dội vì cảnh cưỡng bức.

Nhiều năm trước, Đinh Ngọc Diệp vào vai một nữ công an trong "Lệnh xóa sổ". Trong quá trình bí mật điều tra tội phạm, cô không may bị những tên tội phạm cưỡng bức. Cảnh nữ công an bị cưỡng bức từng vấp phải tranh cãi bởi nữ diễn viên để lộ vòng 1.

Sau đó, Đinh Ngọc Diệp vào vai nữ sinh tên Thanh Mai trong "Bóng ma học đường". Thanh Mai là nạn nhân của bạo lực học đường. Cô bị một nhóm bạn nữ hành hung, lột đồ. Chiếc áo dài trắng bị xé rách tới mức để lộ gần hết vòng 1. Nữ diễn viên vừa dùng tay che chắn vừa khóc lóc, van xin theo đúng kịch bản. Cảnh quay này quá chân thực khiến người xem choáng váng.

Đinh Ngọc Diệp trong "Bóng ma học đường".

Trong "Vừa đi vừa khóc", Minh Hằng (vai Đông Dương) có cảnh giằng co với La Quốc Hùng (vai Lố). Quá tức giận vì ghen tuông, Lố lao tới, xé toạc áo Đông Dương, khiến cô lộ nội y và vòng 1. Cảnh quay này để nhân vật Minh Hằng đảm nhận bị lộ mình là gái giả trai.

Minh Hằng bị La Quốc Hùng xé toạc áo trong "Vừa đi vừa khóc".

Trước đấy, "Người đẹp thị phi" Nam Em từng tâm sự sau khi thực hiện cảnh bị cưỡng bức trong "Lô tô", cô bị mất ngủ nhiều đêm liền. Trong lúc đóng phim, cô từng bị ngất khiến đoàn phim lo lắng.