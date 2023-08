Những chiến sĩ Công an tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện

"Ngân hàng máu sống" – Cần là có

Năm nay 32 tuổi nhưng Đại úy Vũ Văn Nam công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã 41 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Vừa từ Hà Tĩnh ra Hà Nội tham gia các hoạt động tôn vinh, Nam đã hiến tiểu cầu lần thứ 41 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. "Lấy tiểu cầu phải có đầy đủ máy móc chiết tách, ở Hà Tĩnh vẫn chưa làm được, lần này ra Hà Nội em phải tranh thủ hiến luôn", Nam tâm sự.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an được tôn vinh tại buổi lễ.



Nghe kể về hành trình hiến máu 13 năm qua của người lính hình sự này, thật xúc động. Lần đầu tiên Nam hiến máu là vào năm 2010 – khi ấy Nam đang đi lính nghĩa vụ ở Công an tỉnh Nghệ An. "Tình cờ đi qua Đại học Vinh em thấy có chương trình hiến máu, ban đầu chỉ là hiếu kỳ vào đăng ký và được hướng dẫn hiến máu toàn phần. Kể từ đó trở đi, duyên phận đưa em đến với nhiều chương trình hiến máu lớn nhỏ ở các cơ sở y tế, điểm hiến máu lưu động nơi mà mình học tập, công tác", Nam chia sẻ.



Từ chàng lính nghĩa vụ, Nam thi đỗ vào Học viện CSND, ra Hà Nội học tập và từ đó, Nam bắt đầu cuốn vào các chương trình hiến máu với nhiều hoạt động phong trào Đoàn thanh niên sôi nổi. Mỗi năm, chàng sinh viên hiến máu từ 2-3 lần, lần thì do Đoàn trường Học viện CSND tổ chức, lần thì hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng, lần thì hiến máu gấp cho các ca cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức… Năm 2017, tốt nghiệp về nhận công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Nam lại tiếp tục hình trình hiến máu bền bỉ. "Năm 2018, em tham gia hiến máu do Viện Huyết học tổ chức. Khi hiến xong, các bé đang điều trị ung thư với mái đầu không còn tóc, đã viết những lời cảm ơn xúc động lên tấm thiệp, truyền tải thông điệp đẹp về hành động hiến máu cứu người. Lúc đó em cảm thấy ấm lòng khi giọt máu của mình đã góp phần vơi đi nỗi đau bệnh tật của các bé", Nam tâm sự.

Đại uý Hoàng Ngọc Minh.



Người lính hình sự ấy nhớ nhất là vào thời điểm đại dịch COVID-19, tình cờ em đọc trên fanpage của Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội dòng thông tin có một bệnh nhân đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Việt Đức cần một lượng tiểu cầu gấp. Nam báo cáo lãnh đạo và nhanh chóng đến bệnh viện, sau khi test COVID-19 âm tính, Nam vào hiến tiểu cầu ngay. Nhờ có lượng tiểu cầu đó của Nam mà người bệnh đã qua được cơn nguy kịch.



"Em chỉ nhớ người bệnh quê ở Sông Lô, Vĩnh Phúc và người nhà muốn gặp em để cảm ơn. Nhưng em nói, mình giúp người bệnh không cần phải trả ơn. Tâm niệm của em là mình cho đi không nghĩ đến được đền bù lại. Vì vậy, cứ khi nào đủ điều kiện, sắp xếp được công việc, em lại đi hiến máu, nhằm lan toả thông điệp hiến máu và vì màu cờ sắc áo của lực lượng CAND", Nam vui vẻ cho biết. Ngoài ra, Đại úy Vũ Văn Nam còn chia sẻ: "Em lập fanpage mang tên "Giọt hồng Nghệ Tĩnh", tập hợp các bạn trẻ học tập ở Hà Nội là người Nghệ An và Hà Tĩnh, khi có trường hợp cần cấp cứu đăng tải lên trang, bạn nào có cùng nhóm máu, đủ điều kiện là đến bệnh viện hỗ trợ người nhà bệnh nhân. Fapage đã thu hút 66 thành viên tham gia hiến máu và chia sẻ những hình ảnh đẹp về phong trào hiến máu của địa phương trên mạng xã hội, kêu gọi các bạn trẻ nhận thức rõ hơn về tính nhân văn của hiến máu cứu người".

Đại uý Vũ Văn Nam.



Cho đi không cần nhận lại

Hiến máu từ khi còn là Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, đến nay Trung tá Võ Minh Tuấn, Trưởng Công an phường 7, quận 10 đã có "gia tài" 55 lần hiến máu.

20 năm qua, đều đặn anh Tuấn tham gia hiến máu từ 3-4 lần/năm. Thời điểm TP Hồ Chí Minh là "chảo lửa" của dịch COVID-19, anh Tuấn trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của phường, trực tiếp đưa F0 đến các cơ sở cách ly, hỗ trợ đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về nhà, hỗ trợ cho mặt trận, đoàn thể địa phương chở gần 50 xe rau củ quả phát cho người dân nên đến vài tháng, anh không về gia đình. Trong cao điểm của dịch, nhiều người tử vong nhưng khi hay tin thành phố đang thiếu máu trầm trọng, anh Tuấn đã 2 lần đến các trung tâm hiến máu để chia sẻ giọt máu của mình cho người bệnh.

Trung tá Võ Minh Tuấn với 55 lần hiến máu.



Cũng giống những đồng đội của mình, Đại úy Hoàng Ngọc Minh, CSKV Công an phường Phú Thượng, TP Huế làm việc thiện nhưng không nghĩ để được trả ơn. Đại uý Minh đã có hành trình 13 năm với 66 lần hiến máu cứu người kể từ khi em còn là sinh viên Trường Trung cấp CSND II đến nay. Là cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế tăng cường về Công an phường Phú Thượng, Đại uý Minh tích cực các hoạt động xã hội, đặc biệt hiến máu trong các phong trào vận động hiến máu ở địa phương, chương trình hiến máu do Đoàn Thanh niên Công an TP Huế phát động, hay mỗi khi bệnh viện cần máu đột xuất gọi đến… Dù bất cứ khi nào, cứ nhận được điện thoại, đủ điều kiện là Đại uý Minh lại đi hiến máu.



"Thời gian dịch COVID-19 em hiến máu nhiều nhất. Trong 2 năm 2021-2022, em đã 6 lần hiến tiểu cầu và sinh hoạt trong Câu lạc bộ Hội Chữ thập đỏ TP Huế đễ sẵn sàng hiến máu khi các bệnh viện trên địa bàn có nhu cầu", Minh chia sẻ.

Trung tá Trần Đức Thành (Công an tỉnh Đắk Lắk) dù công việc luôn bận rộn, thường phải công tác xa nhưng anh đã 32 lần hiến máu cứu người và vận động nhiều người tham gia hiến máu. Được biết, Đại uý Vũ Văn Nam, Trung tá Võ Minh Tuấn và Đại uý Hoàng Ngọc Minh được tôn vinh năm nay đều được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì họ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen khác… Đặc biệt, họ còn vận động được hàng trăm người là người thân trong gia đình, đồng đội, bà con khu phố… tham gia hiến máu. Hành động đẹp này đã lan toả sự nhân ái, lòng yêu thương, sẻ chia với khó khăn với cộng đồng.