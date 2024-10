Những cung bậc cảm xúc đáng nhớ của chị em Vinhomes Grand Park dịp “Tết phái đẹp”

Nghìn trải nghiệm rực rỡ dành tặng các "Miss Grand"

Hai ngày cuối tuần (19-20/10), phái đẹp đang sinh sống tại Vinhomes Grand Park đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ háo hức, bất ngờ cho tới ngập tràn hạnh phúc. Tại chính không gian sống mà mình gắn bó, những người mẹ, người vợ, người bà không chỉ được nhận những món quà ý nghĩa đến người thân, bạn bè mà còn từ chính chủ đầu tư Vinhomes.

Đại sứ Hôm mang tới những món quà bất ngờ cho các "Miss Grand".

Theo đó, tại khuôn viên đại đô thị, đại sứ Hôm (Homes) đã mang tới 1.000 bông hoa hồng đỏ thắm, trao tặng cho phái đẹp. Cùng lúc, những lời cảm ơn chân thành đã được gửi tới các "Miss Grand" cả trên các booth và trên fanpage Vinhomes Grand Park. Trước đó, nhiều thử thách thú vị cũng được lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự tham gia của đông đảo cư dân. Đây cũng là cơ hội để cánh nam giới được thỏa sức nói lời yêu thương dành cho một nửa thế giới.

"Thật bất ngờ khi tên mình được nhắc đến với lời cảm ơn chân thành. Món quà tinh thần ý nghĩa này khiến chúng tôi càng thêm yêu Vinhomes Grand Park", chị Thu Hương, cư dân The Origami, chia sẻ.

Cũng theo chị Hương, từ lâu, Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn đã là nơi an cư lý tưởng, mang tới cho phụ nữ môi trường tỏa sáng, để trải nghiệm cuộc đời đáng sống.

Cụ thể, các "Miss Grand" luôn được chăm sóc đời sống thể chất và tinh thần trọn vẹn, trong một không gian sống xanh, tiện ích đẳng cấp. Mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới mẻ, đa dạng khi chị em được đáp ứng mọi sở thích và đam mê.

Với những chị em yêu thích cuộc sống an nhiên, tĩnh tại, đại đô thị mang đến mảng xanh rộng lớn với hơn 200ha được dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng (tương đương 70% diện tích đại đô thị). Là người hướng ngoại, đam mê cuộc sống năng động, chị em có thể thử thách bản thân với các tiện ích thể thao, sân tập luyện đa dạng bộ môn, từ gym, yoga, pilates, golf hay mới đây nhất là bộ môn "hot trend" pickleball.

Phái đẹp của Vinhomes Grand Park được thỏa mãn mọi đam mê và sở thích trong môi trường sống xanh, tiện ích đủ đầy.

Thấu hiểu nhu cầu, sở thích một nửa thế giới, Vinhomes Grand Park còn mang tới thiên đường hàng hiệu Vincom Mega Mall với hơn 200 thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước; chăm sóc sức khỏe cho phái đẹp với hàng loạt các spa, cơ sở massage, dưỡng sinh tại các khu thương mại dịch vụ và shop khối đế; không gian vui chơi giải trí cũng đa dạng với hệ thống bể bơi phong cách resort, công viên nội khu nhiều chủ đề...

"Từ ngày về an cư tại Vinhomes Grand Park, tôi thấy cuộc sống như sang một trang mới. Các thành viên trong gia đình đều có không gian riêng để phát triển. Bản thân tôi cũng thay đổi từng ngày theo chiều hướng tốt hơn", chị Thu Hương chia sẻ.

Hoàn thiện tương lai tại Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn

Sau những hoạt động ý nghĩa tôn vinh phái đẹp, dịp cuối năm, Vinhome Grand Park càng sôi động hơn với hàng loạt sự kiện hấp dẫn.

Trong đó, kỷ niệm 5 năm đại đô thị ra mắt thị trường phía Đông TP HCM, chủ đầu tư tri ân hơn 60.000 cư dân bằng loạt dịch vụ, tiện ích mới. 7 sân pickleball được bổ sung vào hệ thống sân tập luyện, mang đến cho cư dân cơ hội thử sức môn thể thao thời thượng "đang gây sốt" tại Việt Nam. Một "cung đường ngàn hoa" 1,7km được thi công, trải dài từ phân khu The Origami qua The Beverly Solari đến The Beverly, với điểm nhấn là các artwork đa dạng chủ đề.

Chào đón các cư dân tương lai, cổng chào mang concept thiết kế hiện đại lấy cảm hứng từ biểu tượng quý phái của viên kim cương sẽ được đặt tại lối vào từ đường Nguyễn Xiển. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng cũng sẽ được nâng cấp trên toàn đại đô thị.

"Cung đường ngàn hoa" dài 1,7km nâng tầm cảnh quan cho Vinhomes Grand Park.

Chào đón dòng chuyển cư theo xu hướng "tậu nhà đón Tết", nhiều phân khu như Glory Height, The Beverly, The Beverly Solari cũng đã chính thức hoàn thiện, đi vào bàn giao. Đây là những nhân tố giúp cộng đồng dân cư văn minh, đẳng cấp tại đại đô thị càng thêm lớn mạnh.

Ngay lúc này, cư dân Vinhomes Grand Park đang háo hức chờ đón 2 sự kiện lớn hứa hẹn sẽ làm bừng lên sức sống của điểm đến phía Đông TP HCM. Cụ thể, đầu tháng 12, dự kiến "vũ trụ giải trí" VinWonders sẽ đi vào hoạt động, mang tới bộ đôi công viên gia đình và công viên nước cùng nhiều trò chơi độc đáo lần đầu tiên xuất hiện.

Cùng thời điểm, Vinhomes Grand Park sẽ là điểm đến của hàng vạn du khách với siêu nhạc hội quốc tế 8WONDER Winter 2024 diễn ra vào vào tối 8/12. Những màn trình diễn đỉnh cao của Imagine Dragons và dàn sao V-pop hứa hẹn tiếp tục ghi dấu đại đô thị trên bản đồ du lịch TP HCM.

Vinhomes Grand Park sẽ bùng nổ với siêu nhạc hội 8WONDER Winter 2024 diễn ra vào vào 8/12.

Với hàng loạt trải nghiệm sống thời thượng cùng những sự kiện hấp dẫn liên tục được tổ chức, cuộc sống của cư dân tại Vinhomes Grand Park là một hành trình đầy cảm hứng. Đặc biệt, với các chị em phụ nữ, các "Miss Grand", đây chính là cơ hội để được sống một cuộc đời rực rỡ.