Những điểm mới nhất về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp của công an hợp đồng kể từ 1/7

Tăng lương, mức cao nhất hơn 15 triệu đồng/tháng?

Hiện nay, Thông tư 22/2022/TT-BCA quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Theo đó, những lao động ngoài ngành, có trình độ, chuyên môn kỹ thuật phù hợp được đơn vị công an tuyển dụng và ký hợp đồng.

Có 2 loại hợp đồng được ký kết là hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng ngắn hạn. Những người ký hợp đồng công việc (công nhân) không thuộc biên chế, không phải công an chính quy, tuy nhiên vẫn được nhận mức tiền lương, thưởng chung theo quy định và được tăng lương cơ sở từ 1/7 này.

Theo Khoản 6 Điều 2 Luật Công an nhân dân, công nhân công an là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Chế độ tiền lương đối với công nhân công an được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Công nhân công an (hay còn gọi công an hợp đồng) được tăng lương kể từ 1/7 này. Ảnh: CAND

Theo đó, bảng lương đối với công nhân công an quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trong bảng lương, công nhân công an được xếp thành 3 ngạch: A, B và C. Công nhân ngạch A được xếp thành 2 nhóm (nhóm 1 và nhóm 2).

Công nhân ngạch A nhóm 1: Sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ Đại học và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Công nhân ngạch A nhóm 2: Sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ Cao đẳng và trình độ kỹ năng nghề tương ứng. Lưu ý, công an làm hợp đồng ở ngạch A thuộc nhóm 1 là nhân sự được sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ Đại học và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Công nhân ngạch B: Sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ trung cấp và trình độ kỹ năng nghề tương ứng. Đây là nhóm có trình độ cao đẳng, và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Công nhân ngạch C: Sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu chứng chỉ sơ cấp và trình độ kỹ năng nghề tương ứng. Đây là nhóm có trình độ nghề trung cấp hoặc trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Mức lương được tính bằng cách lấy hệ số lương nhân với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở mới được áp dụng là 2.340.000 đồng/tháng, dẫn đến bảng lương của công nhân công an tăng theo.

Trong đó, mức lương cao nhất của công an hợp đồng thuộc ngạch A, nhóm 1 bậc 10 là 15.561.000 đồng/tháng, tăng 3.591.000 đồng/tháng so với mức lương tháng 6. Tương tự các nhóm khác cũng được tăng đáng kể từ 1- gần 3 triệu đồng/tháng.

Theo dõi tiền lương mới của các ngạch theo bảng dưới đây:

Công an hợp đồng thuộc ngạch B được sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ trung cấp và trình độ kỹ năng nghề tương ứng. Ngạch c được sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu chứng chỉ sơ cấp và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Các khoản trợ cấp, phụ cấp thâm niên... cũng tăng theo lương cơ sở

Ngoài tiền lương, nhóm công an hợp đồng cũng được nhận rất nhiều các khoản tiền trợ cấp, phụ cấp theo quy định.

Đầu tiên là các loại phụ cấp, trợ cấp bao gồm: Phụ cấp thâm niên vượt khung; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp đặc biệt; Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp trách nhiệm công việc.

Điều kiện, thời gian và mức hưởng của các loại phụ cấp trên được thực hiện như quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Công an nhân dân được hưởng phụ cấp đặc biệt khi làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, nhóm này còn được nhận thêm phụ cấp công vụ, Áp dụng đối với công nhân công an hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Điều kiện, thời gian và mức hưởng phụ cấp công vụ được thực hiện như quy định tại Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi làm việc ở vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo.

Điều kiện, thời gian và mức hưởng được quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 9 Nghị định 49/2019/NĐ-CP.