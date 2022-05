Những điều cần biết về đăng ký xe và phạt nguội mới nhất 2022

Nộp phạt tại nơi thường trú, không cần quay lại nơi vi phạm

Theo Khoản 2, Điều 4, Thông tư 15/2022/TT-BCA, nếu người vi phạm không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi công an phát hiện ra vi phạm thì kết quả phạt nguội sẽ được chuyển đến công an cấp xã nơi người vi phạm cư trú (nếu vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã) hoặc gửi đến công an huyện nơi người vi phạm cư trú.

Khi người vi phạm đến giải quyết vụ việc thì trưởng công an xã, trưởng công an cấp huyện sẽ tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo quy định.

Thêm thời gian cảnh báo đăng kiểm xe ôtô

Thông tư 15/2022/TT-BCA quy định, thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ôtô sẽ là 20 ngày (tính theo ngày thông thường chứ không phải ngày làm việc), tăng 5 ngày so với trước.

Nếu sau 20 ngày kể từ ngày cơ quan Công an gửi thông báo phạt nguội mà người vi phạm không đến giải quyết thì phương tiện sẽ bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm của Cục đăng kiểm Việt Nam. Sau đó, xe sẽ bị từ chối đăng kiểm.

Nộp phạt trực tuyến

Theo quy định mới tại Thông tư 15/2022/TT-BCA, người vi phạm có thể nộp phạt thuận tiện hơn và tiết kiệm thời gian hơn thông qua cổng dịch vụ công an của Bộ Công an (http://dichvucong.bocongan.gov.vn). Việc ứng dụng công nghệ là một giải pháp hiệu quả và tiện ích cho người dân.