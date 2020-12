Những điều ít biết về cung An Định, “viên ngọc” trăm năm của xứ Huế

Cung An Định là biệt cung của vua Khải Định, từng là nơi nghỉ ngơi, tiếp khách, chiêu đãi của Hoàng gia. Cung nằm về phía nam kinh thành Huế, bên bờ sông An Cựu, một dòng sông được khắc trên Cửu đỉnh nhà Nguyễn. Vị trí này vào năm 1902 là phủ An Định, đến năm 1917, vua Khải Định mới cải tạo thành cung An Định theo lối kiến trúc như ngày nay.