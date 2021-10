Những điều ít biết về diễn viên phim "Friends" vừa qua đời ở tuổi 59

James Michael Tyler, diễn viên được nhiều người yêu thích với vai diễn quản lý quán cà phê Central Perk trong chương trình ăn khách "Friends", đã qua đời tại nhà riêng ngày hôm qua. Michael đã trải qua một trận chiến với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, được phát hiện từ năm 2018, anh hưởng dương 59 tuổi.

"Thế giới biết đến anh ấy với cái tên Gunther hoặc "Người bạn thứ bảy", nhưng những người thân yêu của Michael biết đến anh ấy với tư cách là một diễn viên, nhạc sĩ, người ủng hộ bệnh ung thư và người chồng yêu thương", quản lý của James Michael Tyler cho hay

James Michael Tyler trong "Friends". (Ảnh: ABC).

"Michael yêu âm nhạc, cổ vũ cho đội bóng bầu dục Clemson Tigers và thường tham gia những chuyến phiêu lưu không định trước. Chỉ cần gặp anh ấy một lần, bạn sẽ có một người bạn trọn đời", thông cáo viết.



Jennifer Aniston, diễn viên thủ vai Rachel trong "Friends" đã không giấu được sự đau buồn của mình. Cô chia sẻ ảnh và clip của Michael trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Bộ phim Friends sẽ không thể là chính nó nếu thiếu bạn. Cảm ơn vì những tràng cười bạn đã mang tới cho bộ phim và cả cuộc đời của chúng tôi. Bạn sẽ luôn được ghi nhớ".

Courteney Cox, cô nàng Monica đỏng đảnh của "Friends" cũng buồn bã chia sẻ hình ảnh James Michael Tyler kèm lời tưởng nhớ: "Bạn đã mang tới cho chúng tôi một năng lượng tích cực lớn lao mà tôi vẫn giữ cho mình tới tận bây giờ".

Diễn viên Lisa Kudrow, người thủ vai Phoebe viết: "James Michael Tyler, chúng tôi sẽ rất nhớ bạn. Cảm ơn bạn đã xuất hiện bên cạnh chúng tôi".

James Michael Tyler (áo vàng bên phải) trong một cảnh phim "Friends". (Ảnh: NBC).

Vào tháng 6, diễn viên James Michael Tyler tiết lộ rằng anh bị ung thư tuyến tiền liệt. Anh nói với một chương trình truyền hình của Mỹ rằng anh được chẩn đoán từ năm 2018, căn bệnh này đã di căn vào xương.

Ngoài vai diễn Gunther trong "Friends", anh còn tham gia vào bộ phim "Cô phù thủy nhỏ Sabrina" từng một thời đình đám tại Việt Nam. Anh cũng góp mặt trong hai phim ngắn - The Gesture and the Word, và Processing - đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim.

Nói về "Friends", thông qua buổi Zoom gặp gỡ diễn viên bộ phim này hồi tháng 5 vừa qua, Michael nói: "Thành thật mà nói, đó là 10 năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể tưởng tượng được có một trải nghiệm nào tuyệt vời hơn. Tất cả những người này đều tuyệt vời và thật vui khi được làm việc cùng. Cảm giác đó rất, rất đặc biệt.".

Warner Bros Television, một trong những nhà đồng sản xuất sitcom "Friends", cho biết Tyler là "một diễn viên được yêu mến và là một phần không thể thiếu trong gia đình "Friends".