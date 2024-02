Những điều khách hàng nói thật về xe điện VinFast

Từ xe xăng lên xe điện như chuyển từ "cục gạch" sang smartphone

Cuộc thi "Lái xe xanh - Rinh rồng vàng" do VinFast tổ chức đang nhận được nhiều thảo luận sôi nổi của cộng đồng người dùng VinFast. Đó là những câu chuyện "người thật - việc thật" do chính những người trực tiếp trải nghiệm và cầm lái ô tô VinFast chia sẻ, phản ánh giá trị thật ô tô điện "made in Vietnam" mang đến cho khách hàng.

Trong video chia sẻ về trải nghiệm sử dụng chiếc VinFast VF 8 sau khi chạy được 24.000 km, anh Trúc LK (TP.HCM) đánh giá việc chuyển từ xe xăng sang xe điện giống như nâng cấp từ điện thoại phổ thông sang smartphone.

Anh Trúc ví von chuyển từ xe xăng sang xe điện giống như "lên đời" điện thoại thông minh.

"Trước kia dùng xe xăng, giống như điện thoại "cục gạch" và giờ xe điện như smartphone. Giờ để chọn giữa điện thoại phổ thông và smartphone thì chắc chắn chọn điện thoại thông minh. Với mình VF 8 đáp ứng rất tốt các yêu cầu, đặc biệt chế độ hỗ trợ lái xe ADAS vượt trội so với các dòng xe phổ thông trên thị trường", anh nói.

Anh Trúc cũng cho biết, là một trong những người đầu tiên nhận VF 8, anh nhận thấy, sau mỗi lần cập nhật phần mềm, chiếc xe ngày càng hoàn thiện, thậm chí là có thêm nhiều tính năng thông minh.

Đồng quan điểm, thành viên cộng đồng VinFast toàn cầu Phạm Thanh Đông (Bạc Liêu) trong bài viết tiêu đề "Đã đến lúc nói thật về VinFast" đã chia sẻ cảm giác "sướng" khi sử dụng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) trên VF 8.

Anh Phạm Thanh Đông cho rằng "xe điện mang đến trải nghiệm khác biệt".

"Xe đi đầm chắc tăng tốc rất nhanh lẹ, chủ động canh giữ làn, phanh tự động khi thấy nguy hiểm, đi bám giữ khoảng cách xa gần tùy chỉnh theo xe phía trước, rất tiện khi đi quốc lộ, cao tốc, leo đồi xuống dốc, đặc biệt các cung đường quanh co", anh Đông kể về trải nghiệm của mình sau hơn 30.000 km cùng chiếc VF 8.

Trong bài viết, anh Đông cũng đánh giá cao trải nghiệm thông minh chiếc xe mang lại trong quá trình sử dụng. Điển hình như trợ lý ảo Vivi được phát triển riêng cho các dòng xe điện VinFast với lợi thế am hiểu văn hóa bản địa và nhận diện tiếng Việt theo vùng miền.

"Đi xe điện công nghệ thông minh mang tới sự khác biệt. Lái xe chỉ cần gọi trợ lý Vivi, có thể điều khiển bằng giọng nói như tắt bật chỉnh quạt gió hoặc điều hòa, bật camera 360, lên xuống kính cửa, đóng mở cốp, đến tắt bật nhạc, mở đài FM, tăng giảm âm thanh, tìm dẫn đường, hỏi lịch âm, thời tiết, không khí, độ ẩm, giá vàng, ngoại tệ, chứng khoán, và hàng loạt chuyện trên trời dưới đất khác", chủ nhân chiếc VF 8 chia sẻ.

Chi phí sử dụng rẻ, cộng đồng VinFast vui vẻ

Bên cạnh những lời khen dành cho khả năng vận hành và thông minh vượt trội của ô tô điện VinFast so với xe xăng, cộng đồng người dùng cũng chia sẻ chi tiết chi phí sử dụng để làm rõ lời giải xe xăng - xe điện, xe nào tốn hơn.

Anh Giang Lê, người dùng VF 8 cho biết dù được xếp vào phân khúc D nhưng VF 8 có chi phí vận hành khá thấp. "Trung bình tháng tôi đi khoảng 4.500km, tổng chi phí tôi phải trả khoảng 5 triệu đồng, trong đó đã có 2,2 triệu đồng thuê pin", anh Giang viết.

Nếu so sánh với dòng xe SUV cỡ D chạy xăng, chi phí nhiên liệu cho quãng đường 4.500km/tháng sẽ tốn ít nhất gấp đôi, tương đương trên 10 triệu đồng/tháng (trung bình xe D-SUV tốn trên 10 lít xăng/100km).

Anh Giang Lê chia sẻ chi phí vận hành xe điện chỉ bằng một nửa so với xe xăng.

Cũng theo anh Giang, xe điện có chu kỳ bảo dưỡng dài gấp 2,5 lần với xe xăng, đặc biệt xe ít chi tiết cần thay thế thường xuyên nên chi phí mỗi lần bảo dưỡng rẻ:

"Tôi vừa bảo dưỡng cấp 45.000km với chi phí rẻ bất ngờ dưới 500.000 đồng. VinFast cũng nghiêm túc khi bảo hành cho khách lên đến 10 năm hoặc 200.000km - dài nhất thị trường, và hàng loạt chính sách hậu mãi chỉ VinFast có", anh Giang chia sẻ trong bài viết.

Là một bài viết đáng chú ý trong cuộc thi "Lái xe xanh - Rinh rồng vàng", thành viên Tuấn Nguyễn (Hà Nội) chia sẻ trải nghiệm của mình với tiêu đề "Xuống tiền mua VinFast VF 9, em cứ nghĩ là tiêu sản, ai ngờ lại nhận về rất nhiều "tài sản".

Với lựa chọn VF 9, anh Tuấn Nguyễn khẳng định xe điện mang lại nhiều "tài sản".

Theo anh Tuấn, ngoài chất lượng xe đã được khẳng định, chi phí sử dụng rẻ so với xe xăng cùng phân khúc, điều giá trị nhất anh nhận được là những trải nghiệm đáng nhớ cùng cộng đồng người dùng VinFast nói chung và VF 9 miền Bắc nói riêng. Đây đều là những thành viên văn minh, lịch sự và nhiệt thành lan tỏa lối sống xanh.

Còn với anh Trúc (TP.HCM), trong những cuộc gặp gỡ với bạn bè, câu chuyện về xe điện luôn là chủ đề được mọi người quan tâm. Chính anh đã lan tỏa lối sống xanh tới mọi người khi "thuyết phục" bạn chuyển từ xe xăng sang xe điện thông minh, thân thiện với môi trường. "Một người bạn của tôi đã quyết định mua chiếc VF 9 Plus", anh Trúc vui vẻ cho biết.