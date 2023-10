Những đôi mắt đẫm lệ ngóng trông 13 ngư dân trở về từ biển Trường Sa

Ngày 18/10, P.V Dân Việt về thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam, trên con đường đi vào làng những ánh nắng hửng lên thay cho những ngày mưa xối xả. Những ánh nắng này như những tia hy vọng của người dân trong làng cầu mong cho 13 ngư dân hiện còn mất tích trên biển Trường Sa do chìm tàu được bình an.

Đường vào làng thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành. Ảnh: T.H

Cố gắng lắm, chúng tôi mới tiếp cận được gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng để nắm thông tin, vì gia đình của các ngư dân rất đau buồn, lo lắng nên họ dường như không muốn chia sẻ nỗi buồn đó mà chỉ mong muốn các tia hy vọng đến với các ngư dân.

Chúng tôi có mặt tại nhà của lái tàu Qna-90927 Phạm Văn Đào (SN 1979, trú Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ngay từ đầu cổng đã có rất nhiều người dân đến thăm hỏi, động viên gia đình cùng vợ con thuyền trưởng Đào.

Đông đảo người dân đến chia sẻ, an ủi gia đình lái tàu Phạm Văn Đào. Ảnh: T.H

Với ánh mắt đỏ hoe, chị Trần Thị Nguyệt (SN 1979, vợ lái tàu Đào) chia sẻ: Chồng chị làm nghề biển mấy chục năm, trong năm 2023 này, tàu đã đi được 3 chuyến biển mực khơi, đây là chuyến thứ 4 cũng là chuyến cuối cùng của năm.

"Sáng qua, gia đình nhận tin tàu bị chìm trên biển làm cho cả nhà ai cũng lo lắng. Tối 17/10, anh Đào đã điện về nhà, anh chỉ nói là tàu bị chìm do bị lốc xoáy và được cứu, đang ở tàu khác. Anh còn thông tin, hiện tinh thần đang suy sụp…", chị Nguyệt nói.

Chị Trần Thị Nguyệt với những giọt nước mắt cầu mong chồng cùng các thuyền viên khác bình an trở về. Ảnh: T.H

Chị Nguyệt mong muốn lực lượng chức năng cố gắng tìm sớm được các ngư dân mất tích và mong một bình an đến với các ngư dân cũng như chồng cùng các bạn thuyền viên khác sớm được đưa về đoàn tụ với gia đình.

Vừa lau những giọt nước mắt, Phạm Văn Phước (25 tuổi, con trai Phạm Văn Đào) cho biết, Phước đang đi lái xe ở Bình Dương, sau khi nghe tin tàu của bố bị chìm ngoài biển, Phước đã tức tốc đi máy bay từ về nhà ngay trong sáng qua.

Con trai thuyền trưởng Đào đang đi lái xe ở tận tỉnh Bình Dương, sau khi nghe tàu của bố bị chìm, anh tức tốc đi máy bay về nhà ngay. Ảnh: T.H

"Tàu bị sự cố chìm chứ không ai mong muốn, vì đó là tai nạn do thiên tai. Bây giờ các ngư dân còn mất tích, tôi rất sốc và cầu mong bình an đến với các ngư dân cũng như ba mình sớm được về đất liền đoàn tụ với gia đình", Phước chia sẻ.

Cách nhà Phạm Văn Đào vài chục mét là nhà của thuyền trưởng ông Lương Văn Viên (SN 1976, trú Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) chủ tàu Qna-90129 TS cũng rất đông người đến động viên, an ủi.

Tại đây, ông Nguyễn Hữu Tàu - Trưởng thôn Đông An, xã Tam Giang chia sẻ với PV, thôn Đông An có 48 tàu các loại, nhưng số tàu câu mực ngoài khơi có 24 chiếc, có 700 lao động. Việc hành nghề biển, thôn Đông An chiếm 2/3 so với các nghề khác.

"Sáng qua, sau khi nhận thông tin, tôi cùng ban nhân dân thôn đến các gia đình ngư dân cũng như các chủ phương tiện để động viên, an ủi, chia sẻ những tình cảm ân cần sâu sắc nhất để các gia đình ngư dân sớm ổn định về mặt tư tưởng và vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển nghề biển.

Và cầu mong lực lượng chức năng cố gắng mọi biện pháp sớm tìm kiếm được 13 ngư dân còn mất tích…", ông Tàu chia sẻ.

Thuyền trưởng Lương Văn Viên từng được Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam công nhận là Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và nhận giấy khen của UBND xã Tam Giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác đánh bắt thủy, hải sản. Ảnh: T.H

Tại nhà thuyền trưởng Lương Văn Viên, khi thấy các anh em P.V, chị Phan Thị Thuận (vợ anh Viên) với một ánh mắt đượm buồn, mệt mỏi, không muốn tiếp xúc.

Chia sẻ với PV, anh Lương Văn Công (em trai thuyền trưởng Viên) cho biết: Sau khi nhận thông tin tàu của anh trai bị chìm trên biển cùng với mấy thuyền viên, cả nhà đã bị sốc nặng. Bản thân anh Công đang công tác ở Trường Chính trị Quảng Nam cũng đành xin nghỉ 2 ngày nay về giúp đỡ, chăm lo cho gia đình anh Viên.

Em trai của thuyền trưởng Lương Văn Viên cầu mong anh trai cùng các thuyền viên bình an trở về. Ảnh: T.H

"Đến nay, tôi nhận tin anh Viên đã được cứu, nhưng gia đình vẫn chưa thể liên lạc được với anh Viên xem tình hình như thế nào. Tôi cầu mong có một tia hy vọng, phép màu đến với các ngư dân còn mất tích", anh Công mong muốn.

Vào lúc 19h30 ngày 16/10, tàu cá Qna-90129 TS đang hoạt động tại tọa độ 13037'N-114039'E (cách mũi An Hòa, Quảng Nam khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc) thì bị lốc xoáy đánh chìm tàu.

Tiếp đến, vào lúc 1h00 ngày 17/10, tàu cá Qna-90927 TS đang hoạt động tại tọa độ 13032'N-113027'E (cách bờ biển thành phố Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc) thì bị sóng đánh chìm.

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã triển khai và kêu gọi các tàu đánh bắt gần khu vực các tàu gặp nạn ứng cứu, theo đó các tàu đã cứu và vớt được 80 thuyền viên của 2 tàu, trong đó có 2 thuyền viên tử vong. Hiện nay còn 13 thuyền viên còn mất tích.

Trưa 18/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo mới nhất gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Theo đó, tính đến 4 giờ 00, ngày 18/10, còn 13 thuyền viên đang mất tích, trong đó tàu cá QNa 90927 TS bị sóng đánh chìm, còn 1 thuyền viên đang mất tích; tàu cá QNa 90129 TS bị lốc xoáy làm chìm tàu, còn 12 thuyền viên đang mất tích. Tính đến 9 giờ cùng ngày, chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích. Trên khu vực 2 tàu bị nạn hiện có 11 phương tiện tham gia tìm kiếm, trong đó có 4 tàu của Bộ Quốc phòng, 7 tàu cá của ngư dân. Tàu Cảnh sát biển 8002 tiếp cận QNa 90039 TS để hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân bị nạn. Để chăm sóc sức khỏe và bảo quản thi thể, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chỉ đạo Tàu Cảnh sát biển 8002 đón, tiếp nhận 78 thuyền viên và 2 thi thể; sau khi kết thúc tìm kiếm cứu nạn vận chuyển về cầu cảng Vùng Cảnh sát biển Vùng 2 ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.