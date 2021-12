Những gương mặt trẻ nổi bậc nhất showbiz Việt năm 2021

Mỹ Anh - "con nhà nòi" sớm bộc lộ tài năng

Mỹ Anh là là con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sỹ Anh Quân. Ngay từ nhỏ, cô đã cùng mẹ đi hát ở nhiều nơi. Tài năng, tư chất nghệ thuật của nữ ca sĩ sớm bộc lộ rõ và được đánh giá cao. Ở tuổi 19, Mỹ Anh thu hút sự chú ý của công chúng vì vẻ ngoài cá tính, suy nghĩ chững chạc và phong cách âm nhạc rất riêng của mình.

Mỹ Anh - con gái út của diva Mỹ Linh sở hữu thiên phú âm nhạc từ gia đình. Ảnh: FBNV

Mỹ Anh chính thức cho ra mắt MV đầu tiên mang tên Got You vào tháng 7/2020, với lời nhạc hoàn toàn bằng tiếng Anh mang hơi hướng US - UK. Đây là ca khúc do chính tay Mỹ Anh sáng tác, đảm đương cả vai trò sản xuất, lên ý tưởng concept và mua luôn cả đạo cụ, bên cạnh đó, nhạc sĩ Anh Quân có hỗ trợ phần mix/ master, tổng thể MV chỉ tốn chi phí 1 triệu đồng.



Năm 2021, Mỹ Anh được công chúng biết tới rộng rãi với vị trí thứ hai tại gameshow âm nhạc The Heroes. Cô cũng được mời tham gia lễ hội âm nhạc "Head in the clouds" ở Los Angeles, ngày 7/11. Nhiều người đánh giá cô là giọng ca điển hình cho thế hệ gen Z của showbiz Việt.



Diễn viên Tuấn Trần - nổi bật nhờ thành công của "Bố già"

Tuấn Trần Tuấn Trần sinh năm 1992, từng làm người mẫu trước khi lấn sang phim ảnh. Anh tham gia nhiều phim truyền hình, web drama, đóng MV của các ca sĩ.

Nam diễn viên có lượng fan khủng nhờ tài năng và vẻ ngoài điển trai. Ảnh: FBNV

Tuấn Trần có vai diễn chính đầu tiên trong bộ phim Chị em nhà Đông Các, sau đó là những bộ phim khác như: Xưởng 13, Lao công bí ẩn, Chạm vào danh vọng, Kén mẹ chồng… Qua mỗi bộ phim, diễn xuất của anh ngày càng hoàn thiện và được đánh giá cao.



Đầu năm 2021, anh tham gia bộ phim điện ảnh Bố già dựa trên web drama cùng tên của Trấn Thành, trong phim anh vào vai Quắn, một nhân vật có nhiều cảm xúc, nhiều màu sắc, theo như chia sẻ của anh thì đây là vai diễn khó nhất anh từng đóng trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Phim "Bố già" đã khuấy đảo phòng vé Việt dịp đầu năm, đồng thời cũng mang tới cho Tuấn Trần giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22.



Nguyễn Quỳnh Anh - người mẫu Việt đầu tiên trở thành Quán quân Siêu mẫu châu Á

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999 và đến từ Hà Nội. Dù còn rất trẻ tuổi nhưng cô gái này đã sớm "bỏ túi" cho mình nhiều giải thưởng danh giá trong nghề khiến ai cũng phải dè chừng. Mới đây nhất, Quỳnh Anh chính là đại diện Việt Nam đầu tiên giành ngôi vị Quán quân SupermodelMe - Siêu mẫu châu Á 2021.

Sau chiến thắng tại Siêu mẫu châu Á 2021, cái tên Nguyễn Quỳnh Anh đang được công chúng vô cùng quan tâm. Ảnh: FBNV.

Trước khi nổi tiếng, Nguyễn Quỳnh Anh là một nữ sinh viên bình thường theo học ngành Du lịch của trường Đại học Công đoàn (Hà Nội). Tuy nhiên, cô gái 9x đã sớm nhen nhóm cho mình niềm đam mê với sàn diễn thời trang. Cô ghi dấu ấn lần đầu tiên với việc tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Gương mặt thương hiệu -The Face Vietnam năm 2018.

Sau thành công tại Siêu mẫu châu Á 2021, Nguyễn Quỳnh Anh đã ký hợp đồng quản lý người mẫu thuộc công ty Basicmodels tại Singapore, cô hy vọng sẽ phát triển tên tuổi và mở rộng thị trường làm việc trong khu vực và trên thế giới.

Trịnh Thảo - diễn viên trẻ cá tính trong "Cây táo nở hoa"



Khi nhắc tới diễn viên trẻ Trịnh Thảo, khán giả trẻ đều nhớ tới cô diễn viên trẻ có ngoại hình đầy nét cá tính xuất hiện trong những bộ phim của tuổi học trò như Ngược nắng, Hide, Trong mắt anh, em là gì?, Ác thú vô hình... Với sự hồn nhiên ngây thơ của mình, Trịnh Thảo còn được biết đến với cái tên biệt danh khá quen thuộc "Cỏ".

Nữ diễn viên quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim sitcom đình đám. Ảnh: FBNV.

Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông Lê Minh Xuân, Trịnh Thảo tiếp tục theo học lớp diễn xuất của trường Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn. Sau nhiều bộ phim ngắn, Trịnh Thảo được khán giả chú ý và yêu thích với vai diễn Phúc - con gái nổi loạn của Ngọc (Thái Hòa đóng) - trong "Cây táo nở hoa". Trên các diễn đàn phim, khán giả đánh giá cô ngày càng xinh đẹp, diễn xuất tiến bộ và có nhiều khả năng tỏa sáng.