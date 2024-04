Những lễ hội âm nhạc lớn nhất được tổ chức trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I

Từ 27/4-1/5, 5 đêm nhạc jazz với các chủ đề khác nhau: The spotlight of jazz, The Latin night, Jazz Flows, Living the legend và The Collection tại hai sân khấu Quảng trường 2/4 và sân bóng Thanh Niên tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Lãnh đạo Sở VHTT Khánh Hòa thông tin, không gian quảng trường đủ cho 4.000 khán giả chìm đắm trong không gian âm nhạc. Đây cũng là điểm nhấn dịp 30/4 để hút du khách tới du lịch trong thời điểm này.

Hình ảnh tại Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I. (Ảnh: TL)

BTC mời khoảng 200 nghệ sĩ, trong đó gần 100 nghệ sĩ quốc tế đến từ Hàn Quốc, Singapore và Mỹ. Chương trình cũng có sự tham gia của những nghệ sĩ Việt Nam tên tuổi như Mỹ Linh, Thu Minh, ban nhạc Anh Em, ban nhạc của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn...

Chia sẻ với Dân Việt về chương trình này, nhạc sĩ Hoàng Anh Minh, Giám đốc âm nhạc của Liên hoan cho biết: Festival Jazz lần đầu tiên được tổ chức ngoài bãi biển là một ý tưởng tuyệt vời từ ban tổ chức. Sức mạnh của một thể loại âm nhạc đa màu sắc, mang đầy tính ngẫu hứng từ nghệ sĩ và sự kết hợp của bầu không khí thư giãn tại bãi biển sẽ tạo nên ấn tượng đặc biệt cho khán giả tới Nha Trang thưởng thức nghệ thuật và giải trí thời gian này.

Ngoài những màu sắc mới mẻ giúp khán giả cảm thấy thư thái và vui vẻ, chúng tôi cũng không quên giới thiệu những dòng chảy Jazz mang đậm bản sắc Việt Nam tới bạn bè thế giới với đại diện tiêu biểu là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Jazz Glory, Metronome. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng về một liên hoan đầu tiên thú vị và hấp dẫn".

Lễ hội Âm nhạc Đà Lạt 2024

Ngày 26/4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết chương trình Lễ hội Âm nhạc Đà Lạt 2024 (Dalat Music Festival 2024) với chủ đề Sweet Love và các hoạt động khác sẽ diễn ra tại sân vận động Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo kế hoạch, 2 đêm nhạc sẽ có sự biểu diễn của các rapper nổi tiếng như BinZ, Huỳnh Công Hiếu, Pháo, Captain; các ca sĩ như Phương Mỹ Chi, Trịnh Thăng Bình, Quân AP, Doãn Hiếu, Nam Tộc. Các rapper sẽ biểu diễn đêm 28/4 gồm B Ray, Amee, 24K Right, DanhKa, Wean; các ca sĩ Thùy Chi, Hồng Dương, Nhân Dạng... cùng một số DJ nổi tiếng.

Phương Mỹ Chi sẽ tham gia Lễ hội Âm nhạc Đà Lạt 2024. (Ảnh: TL)

BTC cho biết, lễ hội chọn địa điểm tổ chức là sân khấu ngoài trời với hy vọng tạo nên không gian âm nhạc mở, giúp khán giả địa phương và du khách trẻ đến Đà Lạt nghỉ lễ 30/4, 1-5 "cháy" hết mình cùng những giai điệu sôi động.

Ngay sau chương trình lễ hội âm nhạc tại sân vận động Đà Lạt, trong 2 ngày 29-30/4, tại Quảng trưởng Lâm Viên (Đà Lạt), người dân, du khách tiếp tục có dịp được dịp thưởng thức "đại tiệc" âm nhạc khác là chương trình chung kết Dalat Best Dance Crew 2023. Năm 2023, sự kiện tạo tiếng vang lớn với hơn 35.000 khán giả đến xem trực tiếp và 150.000 lượt xem, livestream cùng lúc trên các nền tảng.

The Fountain Festival

The Fountain Festival là lễ hội nhạc nước diễn ra tại TP.HCM với sự quy tụ của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng.

Bức Tường sẽ biểu diễn tại The Fountain Festval. (Ảnh: Fanpage BT)

Vào ngày 30/4, đêm diễn có chủ đề Free Flow, chủ yếu hướng về nhạc rap với sự tham gia của các ngôi sao hàng đầu trong làng rap Việt hiện tại như Suboi, GDucky, Wean, Pháo, Hurrykng. Trong khi đó, chương trình ngày 1/5 lại hướng đến nhạc rock với chủ đề Rock The Global. Các ban nhạc biểu diễn bao gồm Bức Tường, Microwave, Chillies, 7Uppercut, The Flob.

The Fountain Festival là chuỗi sự kiện trình diễn nhạc nước kết hợp âm nhạc với quy mô lớn. BTC hứa hẹn sẽ mang tới khán giả những công nghệ tiên tiến nhất về âm thanh, ánh sáng, hệ thống phun nước và hiệu ứng laser.