Không thắt dây an toàn

Trước đây, theo quy định chỉ mỗi người lái phải thắt dây an toàn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, nhiều lái mới chưa nắm được quy định hiện hành về lỗi không thắt dây an toàn.

Những lỗi mà tài mới dễ mắc phải và mức phạt cần biết. Ảnh T.H.

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi, ở tất cả các vị trí trên xe được trang bị dây an toàn, hành khách đều phải thắt để đảm bảo an toàn trong quá trình xe di chuyển. Do đó, khi bị Cảnh sát giao thông dừng kiểm tra, bất kể vị trí nào có người ngồi mà không thắt đều coi là vi phạm luật giao thông đường bộ.

Về mức xử phạt, tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi không thắt dây an toàn sẽ bị phạt cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường và chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

- Phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Quên xi nhan khi chuyển làn, chuyển hướng

Với lái mới, khi lên xe thường sẽ hồi hộp nên thậm chí còn chưa kịp làm quen hết với những chức năng trên xe. Do đó, lỗi quên xi nhan khi xe chuyển làn, chuyển hướng thường rất phổ biến và dễ mắc phải.

Theo Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt với lỗi ô tô không xi nhan trong trường hợp cần thiết, cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng đối với trường hợp dừng, đỗ xe nhưng không có tín hiệu xi nhan báo trước.

- Chuyển làn đường không xi nhan bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng

- Chuyển hướng không xi nhan bị hạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

- Lùi xe không xi nhan bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

- Chuyển làn đường trên cao tốc không xi nhan sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

- Khi vượt không xi nhan bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng.

Vượt đèn vàng

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, vượt đèn vàng là vi phạm luật giao thông đường bộ tương tự như vượt đèn đỏ.

- Theo điểm A khoản 5 điều 5, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trước đây, bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng) khi ô tô và các loại xe tương tự khi vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.