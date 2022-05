Ra mắt vào tháng 11/2021, Toyota Raize nhanh chóng được người dùng trong nước đón nhận bởi mức giá hợp lý, thiết kế trẻ trung và khá nhiều công nghệ. Tuy nhiên, số lượng xe Toyota Raize bán ra cũng không nhiều bởi nhập khẩu khó khăn.

Không những vậy, những khách hàng mua xe Toyota Raize đầu tiên đang đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn khi sử dụng.

Toyota Raize có nguy cơ sập gầm

Theo thông báo mới nhất được phát đi từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, sẽ có gần 200 xe Toyota Raize do Toyota Việt Nam nhập khẩu và phân phối sẽ phải tiến hành triệu hồi do nguy cơ mất an toàn. Cụ thể, nguyên nhân của chiến dịch triệu hồi này nhằm sửa chữa mối hàn ụ lắp giảm chấn phía trước.

Cụ thể, sẽ có tổng cộng 191 xe Toyota Raize nằm trong diện triệu hồi, tất cả đều sản xuất vào năm 2021 tại nhà máy ở Indonesia trong khoảng từ 29/4/2021 đến 8/10/2021. Trước đó, Toyota Indonesia đã phát đi thông báo triệu hồi 14.777 xe Raize vì lỗi tương tự. Ở xứ sở vạn đảo, đã có trường hợp Toyota Raize bị sập gầm nên nguy cơ đối với xe bán ở Việt Nam là rất cao.

Mới mở bán, gần 200 xe Toyota Raize ở Việt Nam có nguy cơ sập gầm phải triệu hồi. Ảnh TMV.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, mối hàn 2 ụ lắp giảm chấn phía trước có thể bị bong ra khi bánh xe bị tác động mạnh, chẳng hạn như qua gờ giảm tốc. Với vấn đề này, trong quá trình sử dụng Toyota Raize, khách hàng có thể nghe thấy tiếng kêu bất thường ở khu vực trên. Trường hợp xấu nhất, Toyota Raize có thể bị sập gầm gây mất điều khiển phương tiện dẫn đến những tai nạn không mong muốn.

Được biết, khách hàng mang Toyota Raize đến đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam để kiểm tra với thời gian kiểm khắc phục lỗi này được Toyota Việt Nam đưa ra dao động 7,6-24,1 giờ. Với thời gian trên, khách hàng sẽ phải để xe lại khu vực sửa chữa khoảng một ngày.

Tại Việt Nam, Toyota Raize có doanh số khá tốt khi kết thúc quý I/2022, tổng số lượng xe bán ra là 1.671 chiếc, cao hơn Kia Sonet với 1.651 chiếc. Được biết, từ tháng 5/2022, Toyota Raize sẽ đồng loạt tăng 20 triệu đồng từ 527 lên 547 triệu đồng.