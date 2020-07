Những "ma men" làng túc cầu (kỳ 1): George Best "bỏ mạng không bỏ rượu"

Uống rượu giỏi hơn... uống nước

Trong thế giới bóng đá, có những thiên tài sinh ra đã có những phẩm chất kiệt xuất mà chẳng cần khổ luyện mới có được. George Best chính là điển hình của một siêu sao như thế.

Tại M.U, Best trở thành một trong những ngôi sao sáng bậc nhất giữa rất nhiều anh tài khác cùng thời. Ông đá tiền vệ cánh, sở hữu tốc độ chóng mặt, kỹ thuật siêu hạng, khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, luôn biết cách tạo khoảng trống, dứt điểm toàn diện bằng cả 2 chân. Tóm lại, Best giỏi theo kiểu bẩm sinh, chẳng tập tành mấy nhưng cứ ra sân là tỏa sáng đều đặn.

George từng là huyền thoại bóng đá của M.U.

Trong sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao, Best đã giúp M.U giành nhiều danh hiệu cao quý và bản thân ông cũng được tôn vinh. Điển hình là danh hiệu vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1968. Cũng năm ấy, Best đoạt luôn Quả Bóng Vàng châu Âu. Ở các cuộc bình chọn những huyền thoại của bóng đá thế giới, cái tên George Best cũng luôn xuất hiện. Điều đó cho thấy Best giỏi đến cỡ nào.

Nhưng ác nghiệt ở chỗ, ngoài khả năng chơi bóng siêu phàm, Best lại còn rất ham chơi, đặc biệt có 2 thú vui: Rượu và phụ nữ. Tửu lượng của Best khi "phong độ cao" được đánh giá là nốc rượu còn nhanh hơn uống nước.

Best có khả năng nhậu cũng "đỉnh cao" như chơi bóng

Best chính là người đầu tiên tạo ra khái niệm về sự kết hợp một siêu sao bóng đá với giới giải trí. Kèm theo việc không có ai giúp đỡ, khuyên bảo, khi ở giai đoạn thăng hoa và nổi tiếng nhất, Best uống rượu xuyên thời gian.

Có một giai thoại: Best từng rủ một người bạn là cựu ngôi sao Albert Johanneson của Leeds đến quán bar để khuyên người này... bỏ nhậu. Kết quả: Sau buổi "hàn huyên để cai rượu" giữa hai bợm nhậu này, Johanneson đến sáng hôm sau mới khật khưỡng mò được về đến nhà. Best thì "trình cao" hơn, vẫn tiếp tục độc ẩm đến tận chiều mới chịu "ngất".

"20 phút tồi tệ nhất đời tôi"

Năm 1990, Best từng nói thẳng trong một cuộc trả lời phỏng vấn: "Năm 1969, tôi đã thử quyết định bỏ rượu và gái. Trên thực tế, đó là 20 phút tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi".

Vậy là đã rõ, Best có rất ít nghị lực, hay nói đúng hơn, khả năng xa rời cám dỗ với rượu và phụ nữ của ông là con số 0. Đau đớn và cũng bất hạnh cho Best là khi ông đứng trên đỉnh cao, chẳng ai nhắc ông nên làm gì cho đúng. Best tự chọn và ông lấy rượu làm niềm vui.

Rượu và phụ nữ là hai thứ luôn song hành với Best khi ông ở đỉnh cao

Best đã uống thì không bao giờ có khái niệm đến thời gian hay số lượng đồ uống có cồn ông nào vào người. Vui uống, buồn uống, họp mặt, chúc mừng là Best uống. Thậm chí, chẳng vì lý do gì, chỉ bởi cơn nghiện nổi lên là Best uống.

Với một người uống tối ngày như thế, chẳng sức lực hay tài năng thiên bẩm nào cứu lại nổi. Từ một thiên tài bóng đá, một người nổi tiếng với vẻ ngoài phong trần, lãng tử, Best kiệt quệ dần. Những căn bệnh nặng lần lượt tìm đến với ông và cuộc đời của người đàn ông đào hoa một thuở này kết thúc trong bi kịch.

Thậm chí, trước khi qua đời ở tuổi 59 trên giường bệnh vào năm 2005, Best đã bị ảo giác đến mức nghĩ là mình đang... dự tiệc. Khi con trai Callum Best vào chăm sóc, Best đã bảo với con mình rằng, ông muốn được cứu vì bản thân đang dự tiệc, đang uống rượu không còn biết trời trăng mây đất gì nữa.

Best đã kết thúc cuộc đời trong bệnh tật do chứng nghiện rượu

Trong một vài khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi kể từ khi biết nhậu, Best ít ra cũng làm được 1 việc có ích. Ông để phóng viên của tờ News of the World chụp lại ảnh mình trên giường bệnh kèm theo thông điệp "Đừng chết theo cách của tôi".

Nhà báo kỳ cựu Michael Parkinson, khi mô tả về Best cũng phải thừa nhận huyền thoại bóng đá này là dạng người "uống rượu đến chết". "Điều mỉa mai là không ai nghĩ Best cần được bảo vệ. Do đó, anh ấy đắm chìm vào rượu, phụ nữ và coi đó như cách để chạy trốn sự cô đơn", Parkinson chia sẻ.