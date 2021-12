Những món chè Hội An làm xiêu lòng thực khách

Chè Hội An – Món quà ăn vặt không thể thiếu của người dân phố Hội

Nhắc đến ẩm thực Hội An, thì món cơm gà, cao lầu hay món mì Quảng,… thường được nhắc đến đầu tiên. Thế nhưng, món mà bất kỳ du khách nào khi đến đây cũng thưởng thức qua lại là món chè. Chè không chỉ là món ăn vặt nửa buổi xế chiều, món ăn giải khát mà được xem như thứ đặc sản gắn liền với ẩm thực phố Hội.

Chè Hội An có ở khắp nơi, chỉ cần đi dạo quanh phố cổ từ đường lớn đến các ngóc ngách nhỏ,… bạn cũng có thể nhìn những gánh chè vỉa hè và các quán được bày bán với đủ loại hương vị khác nhau, thu hút rất đông người. Tuy không phải là món ăn gì quá xa lạ và hầu như vùng miền nào cũng có, nhưng chè ở đây vẫn luôn có sức hút đặc biệt mà phần lớn ai có dịp thưởng thức đều tấm tắc khen.

Chè là một trong những món ngon không thể không thử khi tới Hội An. Nếu có dịp tới đây mà không dành thời gian nán lại ở một quán chè Hội An nào đó để thưởng thức một ly/chén chè thì thật đáng tiếc. Đặc biệt với những tín đồ hảo ngọt thì càng không nên. Mùi vị thơm ngon, thanh thanh chắc chắn ăn không ngán mà giá thì lại quá hạt dẻ. Vì thế đừng bỏ lỡ món ăn gây thương nhớ này nhé, nếu không sẽ tiếc lắm đấy.

Chè Hội An – thức quà vặt truyền thống của quê hương xứ Quảng. Ảnh: dulich Hội An.

Những món chè Hội An du khách không thể bỏ qua khi du lịch xứ Quảng

Chè hạt sen: Thành công của chè sen được tạo nên từ nước chè ngọt thanh mát hòa quyện với hạt sen bùi bùi, tơi bở đã loại bỏ tim sen kỹ càng. Ngoài hạt sen nấu nhừ ăn kèm nước đường thơm hương bưởi, bạn có thể thưởng thức chè sen thập cẩm kết hợp tào phớ và thạch đen.

Chè sen Hội An tại sô 1 Hoàng Văn Thụ với mức giá: 4.000-10.000 đồng/bát. Ảnh: @nguyen.kimttrang.

Chè trôi nước thịt heo: Độc lạ nhất trong các món chè xứ Hội phải kể đến chè trôi nước thịt heo. Bạn chỉ có thể thưởng thức món chè này vào mùa đông. Vị ngọt dịu của đường hòa quyện với cái béo ngậy mằn mặn của thịt heo trong lớp vỏ bột lọc dẻo dai tạo nên một hương vị rất đặc biệt, ăn bao nhiêu cũng không ngán.

Chè trôi nước thịt heo tại số 4 Hoàng Diệu với mức giá: 10.000-20.000 đồng/bát. Ảnh: @fuongsfood.

Chè thưng: Món chè với cái tên lạ tai này thực chất nấu từ khoai môn sáp và bột báng. Chè nấu theo kiểu Bắc, có thêm đường nâu, gừng và gạo nếp tạo nên độ mịn màng, sánh quyện. Chè có độ ngọt tự nhiên, không quá gắt, thêm một chút đá là vừa miệng.

Chè thưng Hội An tại số 369 Cửa Đại có giá: 4.000-10.000 đồng/bát. Ảnh: @color.myring.

Chè đậu đỏ: Tùy theo mỗi mùa mà chè đậu đỏ ở Hội An nấu theo các cách khác nhau. Mùa hè, chè được nấu đậm vị và lỏng hơn để ăn kèm với đá lạnh mang lại hương vị ngọt bùi, thanh mát. Mùa đông, người Hội An nấu đậu đặc sánh và thật mềm để ăn nóng, giúp thực khách cảm nhận được hương vị đậm bùi của hạt đậu đỏ.

Chè đậu đỏ tại Trần Cao Vân với mức giá từ 10.000-20.000 đồng/bát. Ảnh: @vietnamesegod.

Chè đậu ván: Đậu ván là loại đậu có mình tròn, màu trắng, nhỏ bằng cúc áo. Người Hội An ninh đậu nhừ mà không nát, kết hợp với nước chè trong không gợn chút bọt tạo thành màu vàng ruộm bắt mắt. Bạn có thể cho thêm quất hoặc dầu chuối để tăng thêm hương vị cho bát chè.

Chè đậu ván tại số18 Nguyễn Tất Thành có giá 4.000-10.000 đồng/bát. Ảnh: @bepthucduong.

Chè đậu xanh: Thông thường, chè đậu xanh ở Hội An sẽ được ăn cùng với chè đậu ván. Độ dẻo, mịn màng của đậu xanh đánh lẫn với những hạt đậu ván ăn bùi bùi, lạ miệng. Kể cả khi không kết hợp với chè đậu ván, chè đậu xanh xứ Hội cũng rất ngon do được ninh kỹ kèm nước cốt dừa thơm ngậy.

Chè đậu xanh Hội An ở số 3 Nguyễn Huệ với mức giá: 4.000-10.000 đồng/bát. Ảnh: @tambang95

Những quán chè ngon Hội An đã dần trở thành một thương hiệu nổi tiếng một phần hấp dẫn du khách tới với phố cổ. Du lịch Hội An chắc chắn sẽ là một điểm hẹn bốn phương vô cùng hoàn hảo. Nếu còn băn khoăn về sự lựa chọn cho một chuyến đi sau mùa dịch thì du lịch Hội An cùng những món chè dân giã sẽ là trải nghiệm thú vị khiến bạn không thể bỏ qua trong dịp nghỉ lễ cuối năm.