Những mỹ nhân Việt là "tay golf cừ khôi": Hiền Hồ chưa phải là nhất?

Những năm gần đây, golf là bộ môn thể thao được lòng nhiều mỹ nhân Việt. Bằng chứng là những hình ảnh khoe sắc vóc xinh đẹp trên sân golf, clip trổ tài đánh golf của dàn người đẹp Việt như: Á hậu Huyền My, Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Hiền Hồ... Cùng Dân Việt điểm danh những mỹ nhân trong showbiz Việt có niềm đam mê môn thể thao "quý tộc" này.

Ca sĩ Hiền Hồ

Hiền Hồ (sinh năm 1997) ghi dấu trong lòng khán giả với loạt bản "hit" như: "Em ngày xưa khác rồi"; "Rồi người thương cũng hóa người dưng"... Ngoài sự nghiệp ca hát ngày càng thăng tiến, chuyện tình cảm của Hiền Hồ cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Gần đây, dư luận xôn xao khi giọng ca "Rồi người thương cũng hóa người dưng" vướng tin đồn là yêu đại gia U60. Một số hình ảnh Hiền Hồ xuất hiện trên sân golf cùng người đàn ông lạ hồi tháng 10/2020 được cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ.

Hình ảnh Hiền Hồ trên sân golf trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. (Ảnh: TL)

Đây cũng không phải lần đầu Hiền Hồ xuất hiện trên sân golf. Nữ ca sĩ thể hiện niềm đam mê môn thể thao "quý tộc" này và chứng tỏ đẳng cấp "tay golf cừ khôi" khi chia sẻ nhiều hình ảnh, clip cô đi chơi golf.

Ngoài ta, giọng ca "Rồi người thương cũng hóa người dưng" gây chú ý với phong cách thời trang nữ tính, trẻ trung và không kém phần quyến rũ mỗi khi xuất hiện trên sân golf.

Hiền Hồ thể hiện niềm đam mê môn thể thao "quý tộc". (Ảnh: FBNV)

Mỗi lần ra sân golf, Hiền Hồ khiến fan trầm trồ vì trang phục, phụ kiện "không bao giờ đụng hàng". (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, fanpage và trang cá nhân của nữ ca sĩ cũng đã "biến mất" giữa ồn ào cô là nữ chính trong những bức ảnh chụp cùng ông Hồ Nhân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen. Trả lời báo chí về những hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội, ông Hồ Nhân khẳng định, hai người chỉ là anh em họ của nhau trong khi Hiền Hồ vẫn giữ im lặng.



Tuy nhiên, nữ ca sĩ Hiền Hồ chưa hẳn là "tay golf cừ khôi" nhất khi nhiều mỹ nhân Việt có chung niềm đam mê với bộ môn thể thao "quý tộc" này.

Hoa hậu Hương Giang

Trước Hiền Hồ, Hoa hậu Hương Giang thường xuyên đăng tải những hình ảnh cô cùng bạn trai Matt Liu đi chơi golf. Thời điểm bạn trai đăng hình ra mắt Hương Giang với hội bạn thân trên sân golf thì người đẹp cũng nhanh chóng đáp lại bằng một đoạn clip khoe tài đánh golf trên TikTok. Cặp trai tài gái sắc xuất hiện tình tứ trên sân golf khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Hoa hậu Hương Giang cùng bạn trai Matt Liu đi chơi golf. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Hương Giang luôn thể hiện niềm đam mê bất tận và sự hiểu biết về môn thể thao "quý tộc" khi đầu tư trang phục sang chảnh cho những buổi chơi golf cùng bạn trai.

Clip Hương Giang trổ tài chơi golf.

Hoa hậu Ngọc Hân

Nhắc đến mỹ nhân Việt là "tay golf cừ khôi" không thể không nhắc đến Hoa hậu Ngọc Hân. Cô không ngại vất vả để theo đuổi đam mê đánh golf một cách chuyên nghiệp. Người đẹp cho biết, chơi golf khiến sức khỏe của cô tốt hơn, cơ thể dẻo dai và giúp cô ổn định cân nặng.

Hoa hậu Ngọc Hân thể hiện khả năng chơi golf cừ khôi khi liên tiếp nhận được xướng tên tại nhiều giải golf như: giải nhì bảng nữ tại giải golf ở Quy Nhơn, giải "Nearest to the pin" ở bảng nữ trong giải golf do tỉnh Hòa Bình tổ chức, cup Champion trong giải đấu golf dành riêng cho các nghệ sĩ, người nổi tiếng...

Mỗi khi ra sân, Hoa hậu Ngọc Hân khéo léo lựa chọn những phụ kiện đi kèm như: mũ, thắt lưng, găng tay... (Ảnh: TL)

"Khó khăn nhất khi bắt đầu tập chơi golf là động tác "xoay hông" khi phát bóng. Chúng ta không phải dùng lực của tay mà xoay hông và thả gậy một cách nhẹ nhàng để quả bóng có thể bay xa", Ngọc Hân từng chia chia sẻ về bộ môn "quý tộc" này.



Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng "đọ sắc" với Hoa hậu Ngọc Hân khi cùng xuất hiện trên sân golf. Hoa hậu Việt Nam 2016 thường mặc áo dài tay ôm sát cơ thể kết hợp cùng chân váy ngắn, vừa che nắng tốt lại có khả năng tôn vóc dáng quyến rũ.

Hình ảnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh "đọ sắc" với Hoa hậu Ngọc Hân khi cùng xuất hiện trên sân golf. (Ảnh: TL)

Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi tạo dáng trên sân golf. (Ảnh: TL)

Á hậu Huyền My

Không thua kém Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Huyền My từng giành được nhiều thành tích đáng nể trong quá trình theo đuổi đam mê với bộ môn thể thao golf như. Cô từng đoạt giải thưởng kỹ thuật Nearest to the Line (Cú đánh thẳng nhất) tại giải golf ở Phú Quốc. Huyền My cũng được vinh danh với giải Longest Drive ở bảng Super Star dành cho các nghệ sĩ, người nổi tiếng...

Á hậu Huyền My thường xuyên chia sẻ hình ảnh với phong cách thời trang "không đụng hàng" mỗi lần xuất hiện tại sân golf.

Những set đồ sang chảnh khi Á hậu Huyền My diện khi đến sân golf. (Ảnh: FBNV)

Không thể phủ nhận khi gia nhập dàn mỹ nhân Việt chơi golf, Á hậu Huyền My người hâm mộ trầm trồ không ngớt. Ngoài vẻ đẹp hình thể, cô nàng còn khoe kĩ năng chơi môn thể thao "quý tộc" này.



MC Thu Hoài

MC Thu Hoài vốn có niềm đam mê bộ môn thể thao golf từ lâu và cũng nhờ những lần xuất hiện trên sân golf mà cô bén duyên với ông xã Hoàng Nam. Người đẹp từng hé lộ câu chuyện "đi nhầm sân golf được chồng như ý". Theo đó, MC Thu Hoài đã có "cuộc gặp định mệnh" với ông xã Hoàng Nam khi cô và người bạn thân - Phanh Lee đi nhầm sân golf.

"Hôm đó mình và Phanh Lee đi nhầm sân golf nên ghé vào một cửa hàng đồ golf trong lúc chờ người về "chữa cháy" cho thầy. Mình đang đứng chờ Phanh thì thấy một anh nào đó trông khá... râu ria đi vào và tươi cười với mình. Mình còn tưởng nhầm với ai nhưng rồi nghĩ: "À, chắc là thầy đây rồi' và đến tận bây giờ mình vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Thật sự không nghĩ sau này sẽ yêu nhau đâu", MC Thu Hoài từng chia sẻ với truyền thông.

Được biết, ông xã của MC Thu Hoài là giám đốc kinh doanh của một trung tâm đào tạo golf công nghệ cao hàng đầu Việt Nam.

Vợ chồng MC Thu Hoài bén duyên nhờ bộ môn thể thao "quý tộc". (Ảnh: TL)

Hoa hậu Jennifer Phạm



Hoa hậu Jennifer Phạm là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt có đam mê với bộ môn thể thao "quý tộc". Được biết, ông xã doanh nhân Đức Hải là người đưa cô đến với bộ môn thể thao đầy thú vị này.

Nhan sắc xinh đẹp của "bà mẹ 4 con" Jennifer Phạm khi xuất hiện trên sân golf. (Ảnh: TL)

Theo Hoa hậu Jennifer Phạm cho biết, môn thể thao "quý tộc" đã giúp cô rèn luyện tính kiên trì và bình tĩnh, kỹ năng giải quyết vấn đề. Hơn nữa, việc tập luyện và chơi golf ngoài trời giúp người đẹp giảm căng thẳng và phục hồi tinh thần.