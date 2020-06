Trong tập 44 bộ phim “Những ngày không quên”, Cân tâm sự với Khoa về quyết định sẽ về quê. Lý do Cân đưa ra là bởi Đào không dành tình cảm cho mình, anh muốn về quê buôn cây, về với nơi mình sinh ra và lớn lên.



Trước khi ra về, Cân đã khuyên Khoa nên trân trọng tình cảm với Uyên. Từ câu chuyện của Cân - Đào, Uyên cũng trăn trở về quyết định rời quê lên phố và việc ứng xử với những người đã giúp đỡ mình trong công việc.

Trên đường Cân bắt xe về quê, Uyên đã ra bến xe để thay mặt Đào xin lỗi. Trong câu chuyện với Uyên, Cân đã nói về tâm trạng buồn bã của Khoa khi có những hiểu lầm với người yêu. Trở về quê, tâm trạng của Cân có nhiều tiến triển tốt khi gặp lại những người thân quen, đặc biệt là Mận.

Cũng trong tập này, Bảo đã dẫn Jun về nhà ra mắt bố mẹ. Vô tình khi lên phòng Bảo, Jun thấy những hình ảnh của Dương và người yêu được treo khắp phòng, Jun đã rất giận điều này.

Ở một diễn biến khác, Uyên xin việc trên TP nhưng do những cản trở về bằng cấp, nghiệp vụ sư phạm khiến cô gặp nhiều khó khăn. Uyên buồn bã ra về mà không biết tâm sự với ai. Do vậy, Uyên đã nghĩ đến người yêu mình muốn được giảng hòa với Khoa. Khi mọi chuyện dường như đã ổn thỏa, Uyên đề nghị Khoa cùng nhau đến xin lỗi Dũng, sự việc này đã khiến Khoa tức giận và mâu thuẩn tiếp tục được đẩy lên cao. Do vậy, Uyên lo lắng tình yêu giữa hai người sẽ đứt gánh giữa đường.



Khuê nói chuyện với Huệ về việc sinh con.

Trong tập 45 của bộ phim Những ngày không quên, Khuê sẽ xuất hiện trở lại. Cô đến nhà gặp Huệ và câu chuyện của cả hai đều xoay quanh chủ đề con cái.

Biết Huệ mong muốn có con, Khuê nói: "Thật ra khi mình yêu người ta thì mình sẽ luôn lo lắng và mong người mình yêu hạnh phúc nên tớ còn mong có con hơn là anh Bảo. Tớ thấy anh Quốc yêu cậu như vậy cũng mong có con chẳng kém gì cậu đâu cho dù anh ấy có con lớn như vậy rồi".

Những ngày không quên tập 45: Sự trở lại của Khuê hứa hẹn điều gì dành cho Huệ?

Ở diễn biến khác, Jun và Dương đã gặp nhau để nói chuyện về mối quan hệ với Bảo. Khi Jun khẳng định mình là người yêu của Bảo, Dương tỏ thái độ bình tĩnh khi cũng quả quyết ngoài Jun ra, không ai muốn tranh giành tình cảm cả. Nghe lời nói của Dương, Jun đã tỏ thái độ không hài lòng. Cô gái này đã nói thẳng suy nghĩ của mình: “Tớ không thích cậu cứ lấy cái mác gia đình, bạn thân ra để chen chân vào mối quan hệ của bọn tớ”.

Nghe giọng điệu và thái độ của Jun, Dương cũng không giữ những lời nói xã giao mà đi thẳng vào vấn đề: “Cậu mà không phải người yêu Bảo là cậu ăn chửi rồi đấy, còn nói về chuyện mượn tư cách cậu mới là người đang mượn tư cách để nói chuyện với tớ. Mà nếu không phải người yêu Bảo, tớ với cậu có quen nhau đâu. Còn để nói chuyện với thái độ mất lịch sự như thế là cực kỳ vô lý và nực cười”.

Tập 45 của bộ phim “Những ngày không quên” sẽ phát sóng lúc 21h ngày 9/6 trên kênh VTV3.