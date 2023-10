Những tay chơi say máu bên "chiếu bạc rồng vàng" và tiết lộ mánh khóe từ chủ bàn

Độ chịu chi của người chơi rồng vàng tại Hòa Bình đẩy những cuộc sát phạt lên cao trào và rơi vào mánh khóe của chủ bàn, cuốn những tay chơi vào vòng quay đỏ đen.

Những tay chơi say máu bên "chiếu bạc rồng vàng" và tiết lộ bất ngờ từ chủ bàn về mánh khóe

Hàng chục triệu đồng bay nhanh trong ít phút

Khoảng thời gian từ chiều đến tối là lúc người chơi "say máu" nhất.

Tại điểm chơi 193 Trần Hưng Đạo, phóng viên đã chứng kiến biết bao hỉ nộ ái ố. Sau những tiếng bấm nút lạch cạch để chọn voi, sư tử của dân chơi là một tràng chửi thề khi máy chỉ về cầu nhỏ trong khi người chơi đánh cầu to.

Khách hàng nháo nhác trong bàn chơi.

Những ngày cuối tháng 8/2023, có mặt tại điểm chơi này, phóng viên bắt chuyện với người đàn ông chừng 35 đến 40 tuổi, trên tay luôn có 1 xấp xiền.

Người này liên tục đưa tiền ra rồi nhét tiền vào túi, miệng lẩm bẩm tính: “5 triệu 8 là âm 3 triệu 2”, lát sau “còn âm 2 triệu”, và cuối cùng “nay thua gần 8 triệu”... nam thanh niên ngao ngán lắc đầu đi về.

Số tiền vài triệu khách "cúng" cho máy được coi là chuyện thường ở điểm này. Chúng tôi chứng kiến một thanh niên khác khoảng 35 -40 tuổi, dáng người dậm, đầu cắt cua. Người này là khách quen tại điểm 193 Trần Hưng Đạo, thế nhưng khi bắt chuyện, hỏi tên gã chỉ ậm ừ.

Những cuộc sát phạt diễn ra tại TP Hòa Bình. Các tay chơi liên tục phải bơm tiền để nuôi rồng vàng.

Ít phút sau cũng chính người đàn ông này rút ra tờ 500.000 đồng, tiếp tục bơm vào máy để cứu với những gì vừa thua.

Độ liều mà máu chơi của người này ai cũng phải khiếp. Không có ai chơi, một mình người này vẫn bao trọn cả 8 cửa chơi, một mình một máy, chơi tất tay một ván. Trong một lần hiếm hoi, y khoe chiến tích: “Hôm nọ anh thua 19 triệu. Chỉ đánh cầu to nhưng nó ra cầu bé. Tất tay mấy ván bay 19 triệu, giờ ra gỡ”.

Cạnh đó, vẫn văng vẳng lời nói của các tay chơi khác: “Đánh lô lúc 6 giờ, phải 6 rưỡi mới biết kết quả. Đây biết ngay ăn hay không, được thua nhanh lắm!” – người đàn ông trung niên hô lên.

Tiếng hô lại rộn rã hơn trong quán: “Bạch thủ đi, nuôi cầu, đang đánh cầu to phải theo, nuôi cầu …”. Sau đó, lại những tiếng chửi tục vang lên, 2 cửa ăn, 4 cửa mất. Vài câu tiếc nuối được thở ra: “Đã bảo theo người ta cầu to đi, đang đánh cầu to phải theo người ta chứ, bảo đặt sư đỏ không nghe”.

Nam thanh niên ngồi thất thần khi nhận ra mình đốt nhiều tiền vào đỏ đen.

17h30 phút ngày 26/8, trong khi nhóm người đang chơi, một nam thanh niên mặc áo đỏ, chạy xe tải chở hàng của một hãng vận chuyển đỗ phịch trước cổng.

Dường như đã quen người trong quán, vừa vào thanh niên lẩm bẩm chửi: “Đi cả ngày kiếm được mấy trăm mà đường tắc quá, chậm mất 3, 4 tiếng”.

Dứt câu người này hô chủ quán cho nạp cho 2000 điểm, tương đương với 200.000 đồng. Chỉ đánh nhát một, đánh cầu to, nhưng máy ra cầu nhỏ, nam thanh niên “đứt” ngay. Ít phút sau, nam thanh niên lại mở ví lấy một tờ 500.000 đồng yêu cầu chủ quán nạp cho 5000 điểm. Cũng một nhát, nam thanh niên “đứt” lần 2.

Nóng máu, người này mở ví, lục trong ngăn bé nhất, lôi ra tờ 500.000 đồng gấp nhỏ rồi đưa cho chủ bàn.

Chỉ trong ít phút người này đã mất trắng 1 triệu 200 đồng.

Nhưng vận đen tiếp tục bám lấy vị khách này, đám “thỏ, khỉ, sư tử, gấu, rồng” nhanh chóng nuốt hết 500.000 đồng của vị khách.

Chỉ trong ít phút người này đã mất trắng 1,2 triệu đồng.

Chúng tôi còn chứng kiến không ít trường hợp khác phải cắm cả điện thoại, năn nỉ chủ bàn nhiều lần để lấy 1 triệu đồng và chơi.

H người đi cùng chúng tôi cho biết: “Nếu không giữ tỉnh táo, trò này rất dễ bị cuốn. Dù biết đánh là thua, có ăn thì ăn bé, nhưng máu đỏ đen mà, không giữ được đầu lạnh đâu”.

Một điểm chơi khác tại đường Phùng Hưng xuất hiện nhiều học sinh tham gia.

Theo quan sát của chúng tôi, trên tay chủ quán cầm cả xấp tiền lên đến khoảng vài chục triệu đồng. Số tiền này dùng để thu, chi cho khách chơi.

Chủ bàn tiết lộ "bí mật" trong những chiếc máy

Như Báo điện tử Dân Việt phản ánh trước đó, trong những chiếc máy rồng vàng (trước đó có tên gọi thỏ khỉ) đều được cài sẵn chương trình.

Trong lần tìm hiểu năm 2019, chúng tôi bắt mối với Hùng (trú tại Phúc Thọ, Hà Nội). Hùng giới thiệu sinh năm 1992.

Hùng từng khoe: “Bọn em có nhiều anh em, mỗi chỗ để một thứ. Đây chỉ ít máy vì chỗ em vừa lắp hết cho người ta xong, nhà em còn ba bốn kho khác. Bọn em đang để giá 36 triệu một máy, anh lấy nhiều còn 35 triệu đồng. Anh đặt cọc bọn em dẫn đi xem “chương trình”, hướng dẫn cài đặt từ A đến Z, kĩ thuật bọn em bao hết, có bảo hành”.

Trong lần tìm hiểu năm 2019, chúng tôi bắt mối được lái buôn máy còn khá trẻ tên Hùng (trú tại Phúc Thọ, Hà Nội). Hùng giới thiệu sinh năm 1992. Hùng từng đưa ra mức giá cho máy thỏ khỉ khoảng 70 – 80 triệu đồng. Hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận năm 2019.

“Chương trình” mà Hùng nhắc đến là phần lõi của bàn thỏ khỉ, có 2 con chip để chủ bàn sử dụng: một dùng để nạp điểm công khai cho người chơi, một để điều chỉnh mức độ “ra điểm” ở các cửa giúp chủ bàn “không bao giờ thua”.

“Mọi máy game từ bắn cá đến thỏ khỉ đều cài đặt, có chương trình hẳn hoi, chứ không tự nhiên cứ thế là chơi. Mở điểm chắc chắn thắng”, Hùng khẳng định chắc nịch với chúng tôi thời điểm năm 2019.

Độ chịu chi, chịu chơi của nhiều con bạc tại Hòa Bình đẩy những cuộc sát phạt lên cao trào và người vui mừng nhất có lẽ là chủ bàn, bởi từ mánh khóe họ đưa ra đã cuốn những tay chơi vào vòng quay đỏ đen.

Để kiểm tra lại tính xác thực, chúng tôi liên hệ với một đầu mối cung cấp máy tại Hòa Bình, người này không ai khác, chính là Hà - chủ quán 273 Trần Hưng Đạo.



Sau khi tạo được niềm tin, người này không ngại khi tiết lộ với chúng tôi những mánh khóe trong làm ăn trò rồng vàng.

Hà bảo máy mới khoảng 60 triệu đồng, vận chuyển tận nơi và cài sẵn chương trình.

Những chiếc máy rồng vàng đều được cài sẵn chương trình.

"Trường hợp máy cũ thì nửa giá nhưng rất khó mua. Giờ là mùa cao điểm, sát tết nên người mua nhiều. Bàn cũ giờ rất hiếm, còn nếu em mua bàn mới thì anh sẽ gọi người chở đến tận nhà, dù ở đâu", người đàn ông giới thiệu.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn tiết lộ, mua máy mới có sẵn chương trình, cài 6 - 4, 7 - 3 hay 8 -2 là tùy yêu cầu của chủ bàn. Còn máy cũ thì phải nhờ thợ.

"Máy chủ yếu được nhập từ Trung Quốc về rồi lắp ráp. Thợ giỏi cũng học từ bên đấy về và họ sẽ biết cách cài chương trình thế nào cho phù hợp", Hà cho biết.

Thấy chúng tôi khẳng định chắc nịch sẽ mua, người đang ông hứa hẹn sẽ tìm máy và báo lại sớm nhất có thể.

Ngay đầu tháng 10/2023, Hà liên tục gọi điện báo đã có máy, giá 30 triệu đồng. Hà còn phóng khoáng báo sẽ chi tiền vận chuyển và thúc giục chúng tôi lên Hòa Bình xem máy.

Vậy là những chiếc bàn chơi điện tử, tưởng chừng như trò may rủi nhưng thực chất chìa khóa thắng – thua lại nằm trong túi chủ bàn và những người bán máy. Các tay chơi đỏ đen cứ thế lầm lũi cắm đầu nạp tiền thật đổi lấy điểm ảo trên những sới bạc núp bóng máy móc kiểu này.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về việc này.