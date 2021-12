Những vụ bạo hành cướp đi sinh mạng trẻ em gây ám ảnh

Bé gái 8 tuổi nghi bị "mẹ kế" 26 tuổi bạo hành dẫn đến tử vong

Như Dân Việt mới đưa tin, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) để điều tra về tội "Hành hạ người khác".

Nạn nhân là cháu N.T.V.A (8 tuổi), con ruột của chị N.T.H và anh N.K.Tr.T. Thời điểm trước khi mất, cháu V.A sống cùng ba và người tình của ba là bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Đối tượng Trang tại căn hộ xảy ra vụ việc (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận, khoảng tháng 9/2021, khi cháu V.A bắt đầu học online, Trang được người tình giao nhiệm vụ kèm cháu V.A học. Trong khoảng thời gian này, Trang khai nhận đã nhiều lần đánh đập bé V.A.

Đáng nói, Trang đã lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để làm công cụ "dạy dỗ" bé V.A, đến khi roi mây gãy thì Trang đã dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập, hành hạ bé.

Trang khai nhận, sáng ngày 22/12, cháu V.A có lịch học online từ 7h đến 11h. Sau khi bé học xong thì Trang nấu phở cho V.A ăn và cho uống 3 hộp sữa. Khoảng 15h30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu V.A học. Trong buổi học này, Trang đã dùng cây gỗ để đánh đập cháu bé liên tục trong khoảng 30 phút.

Đến khoảng 18h, cháu V.A có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra thì phát hiện cháu V.A ói, mê man, yếu ớt nên đã gọi cho người tình trở về. Lúc này, ông T – ba của cháu V.A cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện. Nhưng bé V.A đã không qua khỏi.

Thanh gỗ được cho là đã hành hung cháu bé dẫn đến tử vong. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, ba của cháu V.A khai nhận có biết việc Trang dùng roi mây và thanh gỗ đánh đập con mình nhưng không có hành động can ngăn, bảo vệ con mà thậm chí còn "có vẻ như cũng đồng tình" với cách dạy dỗ con của Trang.

Cha dượng bạo hành khiến bé gái 3 tuổi tử vong

Ngày 8/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Khởi (26 tuổi) để điều tra về tội "giết người". Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hà (23 tuổi) để điều tra về tội "không tố giác tội phạm".

Nạn nhân là cháu L.T.T.V (SN 2018), con riêng của Nguyễn Thị Hà.

Bị can Trần Văn Khởi. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2021, Khởi và Nguyễn Thị Hà (SN 1998) chung sống với nhau như vợ chồng. Hà có 3 đứa con riêng, trong đó có bé V sống cùng với Hà và Khởi.

Trong thời gian sống chung, mỗi lần thấy bé V tiểu tiện trong quần, Khởi bực bội, nhiều lần đánh đập bé V dã man, có lần Khởi dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào miệng hay dùng kìm nhổ răng của bé V, khiến cơ thể cháu V có nhiều thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Khởi khai nhận, vào khoảng 6h sáng 18/11, khi phát hiện con riêng của vợ tiểu tiện trong quần, đối tượng đã đánh đập làm cháu bé V bị thương nặng. Sau khi thấy bé V có biểu hiện bất thường, Khởi và Hà đã đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện An Minh để thăm khám, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Lo lắng sự việc bị phát hiện, Khởi và Hà mang thi thể cháu V về chôn tại ấp Ngã Bát (xã Đông Hưng B, huyện An Minh). Sau đó, Khởi bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn TP.Rạch Giá (Kiên Giang).

Khởi tố người bố bạo hành con gái 6 tuổi dẫn đến tử vong

Tháng 9/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thành Công (SN 1978, trú tại phường Xuân Đỉnh) về tội "Cố ý gây thương tích".

Lê Thành Công là bố của L.H.A. (SN 2015). Cháu L.H.A là học sinh lớp 1A6 trường tiểu học Xuân Đỉnh) bị tử vong hôm 16/9.

Tại trụ sở điều tra, Lê Thành Công thừa nhận, khoảng 11h ngày 16/9 trong lúc kèm con học, vì bé A. tiếp thu chậm nên Công đã bực tức, dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh vào chân, tay, mông và lưng con gái.

Đến 16h cùng ngày, chị Đ. (mẹ cháu A.) cho cháu ăn cháo và uống một viên Panadol. Sau đó, L.H.A. bị nôn nhiều, được gia đình đưa đến bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện xác nhận bé gái đã chết trước khi được đưa vào viện.

Theo luật sư, với tình tiết cố ý gây thương tích làm chết người, khung hình phạt đối dành cho người bố sẽ từ 7-14 năm tù giam.

Từ lối sống buông thả, mẹ bạo hành con gái 3 tuổi tử vong

Ngày 18/11/2020, TAND TP.Hà Nội đưa Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, cả 2 cùng trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), ra xét xử sơ thẩm về tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Với cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh lần lượt bị tuyên phạt án tử hình và án chung thân. Ảnh: Dân Việt

Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh sinh cháu M., sau đó ly thân với chồng, ôm con gái về sống với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự.

Năm 2018, Lan Anh có quan hệ tình cảm với Tuấn và có con chung. Cả hai đều là đối tượng nghiện ma túy đá. Đến tháng 10/2019, hai người thuê một căn hộ mini ở ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 5/3/2020, Lan Anh đưa cháu M. từ nhà mẹ đẻ về sống cùng và bắt cháu con gái quỳ trong chậu nhiều lần. Cặp vợ chồng này khai nhận, cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M., hành vi này kéo dài gần 1 tháng.

Đỉnh điểm, từ 8h – 23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M.

Đến 8h30 sáng 30/3, cháu M. mệt, không uống được sữa và bị nôn. Thấy vậy, Lan Anh đã gọi taxi đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu.

Cháu M. nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím, dấu hiệu bị bạo hành. Do vết thương quá nặng, cháu M. đã tử vong trước khi vào viện.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội giết người và tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Với cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh bị tuyên án chung thân.