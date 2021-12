Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành: Người mẹ yêu cầu khởi tố, bắt tạm giam người cha

Sáng 29/12, ông Nguyễn Quang Vinh – anh trai của bà N.T.H (sinh năm 1985, mẹ của bé 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành) cho biết, bà H. đã làm đơn lên cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh và Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM để tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với cha của bé V.A là ông Nguyễn Kim Trung Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang.



Theo nội dung đơn, bà N.T.H yêu cầu khởi tố vụ án hình sự với các hành vi: "Giết người"; "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" và tội "Không tố giác tội phạm". Người mẹ yêu cầu khởi tố hình sự và bắt tạm giam người cha trong vụ bạo hành tử vong bé gái 8 tuổi

Đặc biệt, bà N.T.H đề nghị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Nguyễn Trung Kim Thái và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang theo quy định tại Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Cuộc gọi định mệnh

Trong đơn, bà H. cho biết, tháng 8/2020, bà và chồng ly hôn vì ông Thái đã quan hệ bất chính với bà Trang. Sau khi ly hôn, bé V.A được tòa cho sống với ông Thái. Trong suốt thời gian từ khi ly hôn, ông Thái và bà Trang cấm cản, không cho bà H. thăm con. Do đó, hơn một năm nay, bà H. chỉ gặp con 2 - 3 lần và lần gặp mới đây nhất là vào tháng 12/2020.

Ông Nguyễn Trung Kim Thái và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Đến 11h ngày 23/12, bà nhận được cuộc gọi từ một cán bộ công an phường 22, quận Bình Thạnh. Người này mời bà H. lên cơ quan công an làm việc nhưng không nêu lý do nên bà H. từ chối. Một lúc lâu sau, vị cán bộ này mới cho biết cháu N.T.V.A (con chung của bà H. và ông Nguyễn Trung Kim Thái) đã mất.

Khi đến làm việc với công an quận Bình Thạnh, bà H. cùng gia đình mới biết, cháu V.A đã mất từ 19h40 ngày 22/12, nghĩa là khoảng 17 tiếng sau khi cháu mất, bà H. mới được thông báo. Sau đó, gia đình được cho đến nhìn mặt cháu lần cuối trước khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Gia đình cũng không được chứng kiến cơ quan chức năng thực hiện việc này.

Tiếp đó, theo cơ quan chức năng, họ đã làm việc với ông Thái và ông Thái đồng ý cho gia đình đưa cháu V.A về lo hậu sự nên đã đến làm thủ tục nhận xác.

Tại đây, cán bộ công an Đội kỹ thuật hình sự đã cho bà H. đọc biên bản khám nghiệm tử thi ngày 23/12 với nội dung: cháu V.A bị phù nề phổi cấp, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím; đầu có vết rách bị cạo để khâu; đầu có vết sẹo cũ; nách trái nách phải bị bầm tím; mông bị bầm tím khoảng lớn. Kết luận biên bản nêu rõ, nguyên nhân cái chết là do phù nề phổi cấp và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím gây ra.

Bé gái 8 tuổi đã chịu đựng những trận đòn roi đến mức cơ thể bầm tím. Ảnh công an cung cấp.

Ngoài ra, vị cán bộ trên cũng cho xem kết quả khám tại bệnh viện Vinmec khi ông Thái và bà Trang đưa V.A đến cấp cứu. Văn bản này thể hiện, bệnh viện tiếp nhận V.A trong tình trạng ngưng thở, khắp cơ thể tím tái và đã chết trước khi vào bệnh viện.



"Khi khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT đã phát hiện một cây chổi lau nhà bị gãy, ở đầu gậy có một nhúm tóc (kết quả xét nghiệm là tóc của con tôi). Một cây chổi lau nhà bị gãy và trên đầu gây dính cả tóc của một đứa bé chỉ vừa 8 tuổi đã tử vong.

Điều này khớp với nội dung trong biên bản khám nghiệm tử thi tôi đã nêu là "đầu có vết rách bị cạo để khâu; đầu có vết sẹo cũ", chỉ có thể là ông Thái và bà Trang dùng cây chổi lau nhà để đánh vào đầu con tôi – một bộ phận trọng yếu và nguy hiểm, đánh đến mức độ cây chổi bị gãy và dính tóc của bé. Tôi thực sự không dám tưởng tượng con tôi đã phải hứng chịu những đòn roi dã man, khủng khiếp đến cỡ nào" – bà H. đau đớn nêu trong đơn.

Thái độ máu lạnh của người cha

Cũng theo đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bà H., sau khi lo hậu sự cho V.A, gia đình đã liên hệ với một số người dân tại chung cư nơi ông Thái và bà Trang sống thì biết rằng, từ thời điểm ông Thái nuôi cháu V.A, ngày nào họ cũng nghe thấy tiếng chửi bới, đánh đập, chửi mắng trong nhà.

Vì căn hộ này gây ồn ào nên cư dân đã gọi bảo vệ đến để làm việc, nhưng bảo vệ thông báo rằng gia đình này chỉ đang dạy bảo con cái. Đặc biệt, gia đình của bà H. đã tiếp xúc với một nhân chứng quan trọng là anh Nguyễn Xuân B. (cư dân Saigon Pearl và là hàng xóm với gia đình ông Thái).

Anh B. cho biết, thời điểm cháu V.A gặp nạn, hai vợ chồng người này cũng đang giặt đồ ngoài ban công phía dưới và nghe rõ giọng một phụ nữ nói rằng: “Anh ơi! An nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu đi! Lúc đó, có giọng một người đàn ông trả lời “đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à!”. Anh B. quả quyết giọng người đàn ông đó chính là ông Thái.

Di ảnh của bé gái 8 tuổi được bác ruột đặt trước sảnh chung cư để cùng cư dân tưởng nhớ cháu. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Chính câu nói này đã thể hiện ý định bỏ mặc con gái tôi đến chết của ông Thái. Biết cháu đã ngưng thở nhưng ông Thái không tỏ ra thương xót hay hoảng loạn, đổi lại chỉ là thái độ máu lạnh: "Đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à". Sinh mạng của con gái ruột đang lâm vào cảnh nguy kịch nhưng ông ta chỉ dửng dưng, không màng đến chuyện sống chết của con mà chỉ lo bản thân sẽ đi tù.

Thực sự, khi biết sự việc này gia đình tôi đã rất bức xúc và đau xót vô cùng vì chính bố đẻ của cháu nhìn thấy, biết rõ bà Trang đánh đập và hành hạ cháu trong suốt một năm qua nhưng lại không đứng ra bảo vệ, để cháu phải chịu đựng sự đau đớn quá mức rồi phải ra đi trong đau đớn, tuyệt vọng" - bà H. trình bày.

Vô cùng căm phẫn trước sự độc ác, man rợ của ông Nguyễn Kim Trung Thái và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đồng thời không thể ngờ một người cha sinh thành ra cháu lại chính là người tiếp tay, cùng nhân tình đánh đập, hành hạ đến chết bé V.A, bà H. đề nghị cơ quan chức năng nghiêm minh, xử lý để giành lại phần nào công bằng cho bé V.A, giúp con được yên nghỉ.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang - "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. Ảnh công an cung cấp

Bằng đơn tố cáo, đề nghị khởi tố vụ án hình sự, bà H. khẩn thiết mong các cơ quan làm rõ hành vi độc ác, tàn nhẫn, man rợ "không bằng loài cầm thú" của chính cha ruột cháu V.A và người tình.

Đồng thời, bà H. đề nghị cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Kim Trung Thái và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang với ba tội danh: "Tội giết người theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với tình tiết tăng nặng tại điểm k khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017); "Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, chồng vợ, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 185 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017); "Tội không tố giác tội phạm" theo quy định tại khoản 1 điều 390 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).