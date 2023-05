Khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình “Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An” 2023

Dòng sông Ngô Đồng trong ngày lễ khai mạc Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình.

Ninh Bình : Khai mạc tuần lễ du lịch "Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An"

Tham dự Tuần lễ du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Bích Đông" gồm đại biểu lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Tổng cục Du lịch; Tạp chí Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam, CLB Lữ hành UNESCO, Lãnh đạo UBND, Sở Du lịch/ Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch 13 tỉnh, thành phố; Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, gần 200 hãng lữ hành trong và ngoài nước về tham gia khảo sát sản phẩm du lịch Ninh Bình.

Điểm nhấn Tuần du lịch Ninh Bình 2023, diễn ra trên cánh đồng lúa Tam Cốc (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Minh Đường

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ khai mạc tại sân khấu thực cảnh, sinh động dựng trên cánh đồng lúa tại khu vực Hang 2 tuyến du lịch Tam Cốc với mong muốn tạo cho các đại biểu và du khách những trải nghiệm thực cảnh gần gũi và sinh động. Trong đó, bức tranh "lý ngư vọng nguyệt" (cá chép trông trăng), được khắc họa bằng chính chất liệu cây lúa nước, trên diện tích hơn 9.500m2 do chính những người nông dân tạo nên.



Lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Bích Động". Clip: Huy Hoàng

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Song Tùng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nói: "Tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động thuộc Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An, UBND tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". Đây là sự kiện du lịch quan trọng hàng năm của tỉnh, góp phần tôn vinh giá trị của Di sản, thiên nhiên, văn hoá, hình ảnh đất và người Ninh Bình và bản sắc du lịch riêng có của Tam Cốc - Bích Động đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.



Để tiếp tục đưa du lịch Ninh Bình ngày càng phát triển, nhân dịp này, tỉnh Ninh Bình mong muốn và hy vọng tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa của các Bộ, ngành trung ương, các tỉnh bạn, hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở kinh doanh du lịch và được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của du lịch Ninh Bình qua các cơ quan thông tấn, báo chí, các nền tảng mạng xã hội của trung ương và địa phương, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của du lịch Ninh Bình, ngày càng thu hút nhiều khách du lịch, là điểm đến có tầm quốc tế và trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam".

Lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". Ảnh: Huy Hoàng

Cánh đồng lúa Tam Cốc được vinh danh là một trong 5 cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Sức hấp dẫn của nó không chỉ đến từ "bàn tay" của tạo hóa mà bởi nơi đây có sự giao thoa giữa thiên nhiên và con người, giữa tĩnh lặng của đất trời với hoạt động mưu sinh của người dân địa phương.



Rất đông người dân, du khách tham dự khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình “Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An” 2023. Ảnh: Minh Đường

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc- Tràng An" 2023, có sự góp mặt của hàng trăm diễn viên từ các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Trong đó, có các nghệ sĩ nổi tiếng như: Tùng Dương, các NSUT Phạm Phương Thảo, Việt Hoàng, Lệ Giang... đặc biệt có sự tham gia của ca sĩ nước ngoài Kyo York...

Tiết mục đặc sắc tại Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". Ảnh: Minh Đường

Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" diễn ra từ ngày 27/5 - 4/6/2023, với nhiều hoạt động đặc sắc như: Tổ chức phố đi bộ và chợ quê ẩm thực kết hợp với các hoạt động biểu diễn văn nghệ, nhạc cụ dân tộc, các trò chơi dân gian...

Tại cánh đồng lúa Tam Cốc có điểm nhấn là bức tranh "lý ngư vọng nguyệt" (cá chép trông trăng). Ảnh: Minh Đường

Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Hoàng Vân, trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình cho biết, năm nào bà cũng tham dự lễ khai mạc Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An" và cảm thấy rất vui vì Ninh Bình có rất nhiều cảnh đẹp và là một trong những tỉnh phát triển nhanh về du lịch.



"Lễ khai mạc được tổ chức quy mô, hoành tráng và đẹp. Đi thuyền trên dòng sông Ngô Đồng, ngắm lúa chín vàng hai bên, đi qua hang động, núi… tôi cảm nhận hết vẻ đẹp của Tam Cốc. Tôi rất tự hào về quê hương của mình", bà Hoàng Vân cho hay.

Hàng nghìn chiếc thuyền chở đại biểu và du khách tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Huy Hoàng

Bạn trẻ Hoàng Hoài, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn cho hay: "Lần đầu tiên tôi được tham dự lễ khai mạc Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An", tôi khá bất ngờ, vì lần đầu đường đi thuyền trên dòng sông Ngô Đồng, được nhìn hai bên sông là cánh đồng lúa chín vàng. Trời hôm nay hơi nắng nhưng rất đẹp, trong xanh, mây trắng, hai bên sông núi và cây xanh biếc. Tuy nhiên vì là ngày lễ khai mạc nên đông thuyền đi, gây ách tắc giao thông và đi chậm".

Theo ghi nhận của Dân Việt, hàng trăm chiếc thuyền cờ lễ ngũ sắc đỏ bay phấp phới, cùng đó là những chiếc thuyền chở đại biểu và du khách xuôi theo dòng sông Ngô đồng để đến khu vực hang 2 để làm lễ khai mạc.

Hai bên dòng sông Ngô Đồng cảnh sắc tuyệt đẹp với cánh đồng lúa chín vàng nổi bật trên màu xanh của núi rừng dòng sông rộn ràng tiếng trống và những làn điệu chèo mượt mà tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Cụ ông, 80 tuổi, chở các em học sinh cầm cờ tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Huy Hoàng

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An" sẽ có nhiều hoạt động như, tổ chức phố đi bộ và chợ quê ẩm thực được diễn ra tại địa điểm, đoạn đường từ bến xe Đồng Gừng, khu bến thuyền, đến nhà hàng Hoa Nam; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian được diễn ra tại Sân bến thuyền Tam Cốc, xã Ninh Hải (Sân Đình Các); Tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian: Dân vũ thể thao, múa kiếm, nhảy sạp, kéo co, nhảy dây, ô ăn quan, đánh chuyền…(Địa điểm: Khu vực sân bến thuyền Tam Cốc); Trình diễn, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP của tỉnh; Tổ chức Tour du lịch chụp ảnh Mùa vàng Tam Cốc; Chương trình biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, hát các làn điệu dân ca 3 miền; Tổ chức trưng bày, giới thiệu về dấu tích văn hoá thời Trần trong Di sản Tràng An.

Các thuyền cầm cờ chờ xuất phát vào điểm lễ khai mạc. Ảnh: Huy Hoàng

Tuần du lịch Sắc vàng Tam Cốc Tràng An là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2018 vào đúng thời điểm những cánh đồng lúa chín vàng bên dòng sông Ngô Đồng. Qua chương trình nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của Ninh Bình.



Đặc biệt của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, trong đó trọng tâm là các hoạt động diễn ra tại khu vực Tam Cốc - Bích Động, dọc hai bên dòng sông Ngô Đồng, thuộc tuyến du lịch: Đình Các - Hang Cả - Hang Hai - Hang Ba tới đông đảo người dân, du khách trong nước và du khách nước ngoài góp phần kích cầu du lịch vào mùa thấp điểm, tăng lượt khách tham quan và doanh thu trong hoạt động du lịch, phấn đấu đến năm 2030 du lịch Ninh Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Trong thời gian diễn ra Tuần du lịch, tỉnh Ninh Bình ước đón khoảng 400.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh Ninh Bình.