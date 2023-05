Các công ty du lịch và chính quyền địa phương ở Nhật Bản đang tận dụng sự thành công của các bộ phim hoạt hình ăn khách gần đây, ví dụ như "The First Slam Dunk" và "Suzume", để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến các địa điểm thực tế gắn liền với những bộ phim này.

Công ty du lịch trực tuyến Trung Quốc Trip.com đã tung ra một chiến dịch quảng cáo trùng với thời điểm phát hành "The First Slam Dunk" vào cuối tháng 4 tại Trung Quốc. Chiến dịch nhằm mục đích quảng bá du lịch tại các địa điểm liên quan đến các cảnh trong "Slam Dunk" gốc, một bộ hoạt hình anime và manga bóng rổ được yêu thích từ những năm 1990.

Du lịch Nhật Bản: "Cuộc hành hương thần thánh" của những tín đồ hoạt hình

Một cảnh trong phim "Slam dunk" được du khách yêu thích. Ảnh: IT.

Một trong những điểm đến phổ biến là con đường tuyệt đẹp nhìn ra biển ở Kamakura, một thành phố ven biển thuộc tỉnh Kanagawa, nằm ở phía nam Tokyo. Giao lộ này gắn liền với cảnh mở đầu của phim hoạt hình Slam Dunk, nơi nhân vật chính đứng trước giao lộ đường sắt.

Trong những năm gần đây, người hâm mộ đã đổ xô đến ngã tư Kamakura ở ga Kokomae như một phần của seichi junrei, hay còn gọi là "cuộc hành hương thần thánh", một hiện tượng mà người hâm mộ ghé thăm các địa điểm lấy cảm hứng từ phim hoạt hình, phim và phim truyền hình Nhật Bản. Với việc du lịch trong nước đã quay trở lại mức trước đại dịch, sau khi Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới do Covid-19, xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Trung Quốc đã dỡ bỏ chính sách nghiêm ngặt "không covid-19" vào đầu năm nay, cho phép công dân của họ đi du lịch nước ngoài. Mặc dù vậy, các tour du lịch theo nhóm đến Nhật Bản vẫn chưa được nối lại. Một người hâm mộ Trung Quốc đã bình luận trên trang Weibo chính thức của Trip.com, bày tỏ mong muốn được đến thăm Nhật Bản sau khi xem "The First Slam Dunk".

Địa danh có thật trong phim "Suzume". Ảnh: IT.

Giao lộ Kamakura chỉ là một trong nhiều địa điểm mà người hâm mộ ghé thăm trong các chuyến hành hương lấy cảm hứng từ hoạt hình anime của họ. Takeshi Okamoto, phó giáo sư tại Đại học Kindai, giải thích rằng, những trò giải trí thời thơ ấu đã trở thành một phần của mỗi con người, dẫn họ đến thăm những nơi gắn liền với ký ức hoài cổ. Đại dịch Covid-19 và những hạn chế trong việc ra ngoài của nó dẫn đến cũng làm tăng sự quan tâm đến anime. Nhiều người đăng ký các nền tảng phát trực tuyến như Netflix và xem anime trong thời gian họ ở trong nhà.

Tính đến ngày 15/5, theo ứng dụng dữ liệu phim Maoyan Professional, "The First Slam Dunk" đã thu về 636 triệu nhân dân tệ tại phòng vé, với khoảng 17,6 triệu người xem. Sự phổ biến của Slam Dunk cũng làm dấy lên nhu cầu mới đối với một loại rượu sake cụ thể của Nhật Bản do nhà máy bia Mii no Kotobuki của tỉnh Fukuoka sản xuất. Các chai rượu sake của nhà máy có nhãn đỏ ghi "+14" đã có doanh số bán hàng tăng đột biến kể từ năm 2013, khi họ tỏ lòng kính trọng với Hisashi Mitsui, nhân vật chủ chốt trong loạt phim Slam Dunk, người mặc áo số 14.

Loại rượu sake bán chạy do có liên quan tới phim "Slam Dunk". Ảnh: IT.

"Suzume", một bộ phim hoạt hình lấy cảm hứng từ trận động đất và sóng thần năm 2011 ở vùng Tohoku của Nhật Bản, cũng đã trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Phim kể về hành trình của một nữ sinh trung học từ Kyushu đến phía bắc Nhật Bản, đóng các cánh cổng siêu nhiên để ngăn chặn thảm họa. Bộ phim có một số địa điểm ngoài đời thực, bao gồm một nhà tròn ở Kusu, tỉnh Oita và một cánh cửa ở Yamada, tỉnh Iwate, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa năm 2011.

Các hiệp hội du lịch địa phương ở những khu vực này coi sự kết nối với "Suzume" là cơ hội để thúc đẩy du lịch và thể hiện khả năng phục hồi của cộng đồng của họ. Sức hấp dẫn của Nhật Bản với tư cách là một điểm đến du lịch vẫn còn cao, đặc biệt là đối với du khách Trung Quốc, mặc dù các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan đang nổi lên như những đối thủ cạnh tranh.

Cánh cửa trong phim "Suzume" được đưa ra ngoài đời thật. Ảnh: IT.

Shintaro Chaya, trưởng đại diện văn phòng Bắc Kinh của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm cho du khách cảm thấy được chào đón ở Nhật Bản để đảm bảo họ lựa chọn quốc gia này làm điểm đến.

Tuy nhiên, có không ít cư dân địa phương của Nhật Bản lo ngại về số lượng quá lớn những người hâm mộ cuồng nhiệt đến thăm các địa điểm nổi tiếng. Các biện pháp đã được thực hiện, chẳng hạn như lắp đặt các biển báo bằng nhiều ngôn ngữ gần ngã tư Kamakura để nhắc nhở du khách về các quy tắc an toàn và tầm quan trọng của việc tôn trọng các quy định của địa phương.

Tìm kiếm sự cân bằng giữa việc phục vụ khách du lịch và duy trì chất lượng cuộc sống cho cư dân địa phương là rất quan trọng. Bằng cách đảm bảo những trải nghiệm tích cực và để lại cho du khách những kỷ niệm đẹp, Nhật Bản có thể thu hút những du khách quay lại và tiếp tục hưởng lợi từ sự quan tâm ngày càng tăng đối với ngành du lịch lấy cảm hứng từ phim hoạt hình.