Ninh Bình làm gì để đạt mục tiêu đón 4,5 triệu khách năm 2023?

Dấu ấn du lịch Ninh Bình năm 2022

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đón 2,5 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 100 nghìn lượt khách quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ đầu năm, ngành Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Du lịch Ninh Bình năm 2022, lượng khách tăng gấp 3,6 lần so với năm 2021. Ảnh: Vũ Thượng

Từ sự chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu, đóng, mở cửa đón khách hợp lý, tỉnh Ninh Bình được đánh giá là một trong những tỉnh đầu tiên xây dựng được quy trình đón khách an toàn, khép kín.

Đồng thời, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các sản phẩm du lịch mới như: Khu phố cổ Hoa Lư, Khu du lịch Tam Cốc-Bích động với hình ảnh lá cờ hội khổng lồ, Khu Du lịch sinh thái Tràng An có thêm khu Làng Việt cổ…

Vệ sinh môi trường tại các khu du lịch Ninh Bình luôn sạch đẹp. Ảnh: Vũ Thượng

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch có nhiều đổi mới, đa dạng, đồng thời ứng dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội… cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông ở các khu, điểm du lịch được đảm bảo tốt.

Nói về hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, nhiều hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố. Sở Du lịch tỉnh đã phối hợp, tham gia các sự kiện ý nghĩa để quảng bá, lan tỏa truyền thông, thu hút khách du lịch cụ thể: Lễ kỷ niệm 200 năm Danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh; Tuần lễ Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An; Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới và đón tiếp Tổng Giám đốc UNESCO;…

"Cờ hội - Sắc Vàng Tam Cốc" với diện tích 2,6 mẫu. Ảnh: Trường Huy

Qua đó, trong năm 2022, lượng khách đến Ninh Bình đã tăng gấp 3,6 lần so với năm 2021. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 3,6 triệu lượt, khách quốc tế gần 60 nghìn lượt, vượt xa mục tiêu đề ra là 2,5 triệu lượt. Doanh thu ước đạt 3.450 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2021.

Lợi thế giúp du lịch Ninh Bình phát triển

Năm 2023, du lịch Ninh Bình phấn đấu đón 4,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt. Khách lưu trú qua đêm đạt 865.000 lượt. Doanh thu du lịch đạt 4.365 tỷ đồng.

Khu Tam Cốc-Bích Động "hút" khách du lịch đầu năm 2023. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Bùi Văn Mạnh-Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: "Từ những kết quả đạt được, năm 2023, ngành tiếp tục tập trung làm tốt một số nội dung như: Nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở dịch vụ ở các khu, điểm du lịch; tiếp tục làm mới các sản phẩm, trong đó chú trọng khai thác giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Cũng như không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ du lịch. Khi chất lượng dịch vụ được nâng lên sẽ góp phần tăng chi tiêu của khách, tăng nguồn thu cho kinh tế tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình đẩy mạnh tuyên truyền xúc tiến du lịch. Ảnh: Vũ Thượng

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền xúc tiến, quảng bá du lịch trên nền tảng công nghệ số. Đối với trong nước, tập trung thu hút khách từ các tỉnh miền Trung, miền Nam và một số tỉnh, thành phố lớn phía Bắc.

Riêng thị trường khách quốc tế sẽ tập trung các nước Đông Bắc Á và các thị trường truyền thống của Ninh Bình như: Pháp, Anh, Đức và một số nước châu Âu…

Ngành du lịch xác định, đây là một trong những chiến lược trọng tâm, chuyển từ hướng phát triển chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng về tiêu chí chất lượng, hài lòng hơn là phát triển về số lượng.