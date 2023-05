Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở Ninh Bình

Ngày 7/5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Hoa Lư đã bắt được đối tượng Đinh Lệnh Sơn (sinh năm 1995, ở thôn Khánh Trung, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư) do có hành vi cướp giật tài sản của du khách nước ngoài trước đó.

Đối tượng Đinh Lệnh Sơn (ảnh trái) cùng phương tiện gây án. Ảnh: CA

Cụ thể, trước đó ngày 4/5, khi 2 du khách nước ngoài đang đi xe đạp du lịch trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn Khả Lương (xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư) thì bị một thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật túi xách. Trong túi xách của 2 du khách nước ngoài có hộ chiếu, giấy tờ, thẻ ngân hàng và 3 triệu đồng tiền Việt Nam.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, công an các xã, thị trấn… nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng công an có đủ căn cứ xác định Đinh Lệnh Sơn là thủ phạm của vụ cướp giật tài sản trên.

Sau hai ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Đinh Lệnh Sơn để điều tra, làm rõ. Quá trình làm việc, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Đinh Lệnh Sơn từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Hiện, Công an huyện Hoa Lư đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.