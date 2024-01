Ninh Bình: Xe khách giường nằm chở 34 người cháy trơ khung

Sáng 3/1, thông tin tới Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hoạt-Chủ tịch UBND xã Ninh An xác nhận: "Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/1, xe khách mang biển kiểm soát 12B-00370 (loại xe 40 chỗ) hướng từ Lạng Sơn đi thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An). Khi xe di chuyển đến đường ĐT 477, thuộc thôn Bộ Đầu, xã Ninh An phát hiện khoang hàng phía sau có khói lửa bốc lên".

Xe khách giường nằm bốc cháy trong đêm tại Ninh Bình. Ảnh: CTV

"Khoảng 30-40 phút sau thì cháy hết phần bên trong xe. Trên xe khách có 34 người đã nhanh chóng xuống khi phát hiện khói cháy bốc lên. Hiện, số hành khách đã được điều chuyển đi xe khác về thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An)", ông Hoạt cho biết thêm.

Xe khách cháy trơ khung. Ảnh: CTV

Theo ông Hoạt, vụ cháy xe khách ngày 2/1, khiến phần bên trong xe cháy trơ khung, cùng một số tài sản như; Hàng hoá, quần áo, gang tay, chăn của khách bị thiêu cháy.

Xe khách bốc cháy mịt mù. Ảnh: CTV

Được biết, xe khách giường nằm bị cháy của công ty Thuận An Hoan Hòa Phát (địa chỉ tỉnh Lạng Sơn). Lái xe là ông Nguyễn Quốc Tú (sinh năm 1969, khối 5, thành phố Vinh).

Hiện, vụ cháy xe khách giường nằm đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.