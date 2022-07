Ninh Dương Lan Ngọc: Kaity là diễn viên có tài, không có chuyện chị em tôi "nuốt nhau"

Là hai nữ diễn viên điện ảnh hạng A với những thành tích doanh thu phòng vé "trăm tỷ", Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn khiến cho giới truyền thông quan tâm về màn hợp tác lần này.

Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn tạo hình nhân vật trong buổi showcase "Cô gái từ quá khứ"

Trong buổi ra mắt showcase phim "Cô gái từ quá khứ", trước thắc mắc liệu cả hai mỹ nhân có sự ganh đua ngầm trong quá trình làm việc, Ninh Dương Lan Ngọc thẳng thắn trả lời: "Kaity là một diễn viên có tài. Không có chuyện tôi và bé Kaity "nuốt" nhau.

Trên phim, hai nhân vật Hoàng Quyên và Quỳnh Yên đối đầu nhau nhưng trên phim trường, hai chị em nương vào nhau để diễn. Thậm chí có những lúc, bé Kaity "kéo" tôi lên giúp cho những phân cảnh trở nên hiệu quả hơn. Tôi tin khán giả thương cảm cho nhân vật Hoàng Quyên của tôi nhiều, cô này không giống những gì mọi người đã từng thấy ở Ms.Q trong những phim trước. Nó là một nỗ lực vô cùng lớn để tôi thay đổi chính mình trong cách tiếp cận vai diễn, nhập vai".

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về hậu trường làm phim

Còn về phần mình, Kaity Nguyễn cho biết: "Tôi thần tượng chị Lan Ngọc và "mẹ" Lê Khanh, học hỏi từ cả hai tiền bối còn không hết thì làm gì có chuyện cạnh tranh đấu đá nhau. "Cô gái từ quá khứ" là một tựa phim nặng về tâm lý, phải thừa nhận rằng hai chị em đã dìu nhau đi qua những ngày quay rất khó khăn cả về tinh thần lẫn thể xác".

Sau khi đóng phim, Kaity Nguyễn đã phải về Mỹ một thời gian để cân bằng lại sức khoẻ và tâm lý. "Ở những phim khác, Kaity không phải sống chung với nhân vật nên thoải mái tươi cười vui vẻ mỗi khi kết thúc ngày quay, còn "Cô gái từ quá khứ" ảnh hưởng đến tâm lý của tôi rất nhiều. Tuy nhiên, tôi may mắn khi có gia đình, nhất là ba tôi luôn muốn tạo không gian thoải mái, tập trung cho công việc. Ba ủng hộ, đồng hành, không cho tôi tiếp cận quá nhiều những thông tin không liên quan từ bên ngoài để chú tâm cho vai diễn. Nhờ vậy, tôi đã có một vai Quỳnh Yên xứng đáng "để đời" cho giai đoạn trưởng thành của mình".

Kaity Nguyễn phải về Mỹ dưỡng sức sau thời gian đóng phim

Nói về màn tái xuất trong dự án của hai đạo diễn - nhà sản xuất Bảo Nhân và Namcito, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: "Bộ phim mang đến cái nhìn hoàn toàn mới cho một nhân vật quen thuộc là Ms.Q. Sau khi nghe hai anh đạo diễn bàn về chuyện phim và nhân vật, tôi biết mình cần phải đóng vai này, dù lúc ấy còn chưa được cầm kịch bản trong tay.

Bộ phim giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ khi tiếp cận một vai diễn, khiến tôi phải đặt mình vào việc hoá thân cho nhân vật Hoàng Quyên lần này nhiều hơn. "Cô gái từ quá khứ" mang thể loại tâm lý, li kì, giật gân khác hẳn với những phim trước của hai anh Bảo Nhân - Namcito và tôi cũng quyết tâm làm mới mình qua vai diễn Hoàng Quyên này".

Bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn, bộ phim còn mang đến hai nam thần: Lãnh Thanh và Lê Xuân Tiền.

Còn về phía Kaity Nguyễn - mỹ nhân Gen Z vô cùng hào hứng khi đóng cùng với thần tượng của mình: "Tôi có hai thần tượng về diễn xuất thuộc 2 thế hệ, đó chính là "mẹ" Lê Khanh và chị Lan Ngọc. Tôi đã từng có duyên đóng cùng với "mẹ" Lê Khanh ở phim trước, còn lần này tôi được đóng chung cùng chị Ngọc, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi đồng ý tham gia vào dự án. Vai diễn của tôi là một ác nữ, điều đó đã được giới thiệu từ teaser poster cho đến first look lần này và nó là một thử thách vô cùng lớn dành cho bản thân. Giống như chị Ngọc, tôi muốn thay đổi, làm mới mình, đã đến lúc phải trưởng thành và đa dạng vai diễn dù cho nó không phải là dạng nhân vật chính diện".

"Cô gái từ quá khứ" là câu chuyện xoay quanh đại mỹ nhân Hoàng Quyên mà mọi người thường gọi với nghệ danh Ms.Q. Cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp khi là ngôi sao hạng A trong showbiz với cuộc sống đầy danh vọng, cùng đám cưới cổ tích sắp diễn ra với chàng "phi công" Jack. Tuy nhiên, giữa lúc tận hưởng những thành tựu mà mình dày công xây dựng, Hoàng Quyên bất ngờ gặp Quỳnh Yên, một cô em gái thất lạc 15 năm trước. Cuộc sống của Hoàng Quyên bắt đầu rơi vào những biến cố khủng khiếp, sự thật của quá khứ 15 năm trước dần phơi bày.

Phim dự tính ra rạp vào ngày 18/11. Ngoài hai mỹ nhân Lan Ngọc và Kaity Nguyễn, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội như NSND Lê Khanh, NSƯT Hữu Châu cùng Lãnh Thanh, Ốc Thanh Vân, Lê Xuân Tiền, Thùy Anh, Phương Lan, Thoại Tiên.