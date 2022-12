Khôi phục sản xuất đáp ứng nhu cầu dịp Tết

Theo đó, văn bản chỉ đạo số 5401/UBND-KTTH do ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ký và đề nghị các sở ban ngành và UBND các huyện thành phố, chủ động ứng phó và kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Dũng, khu phố 2 phường Văn Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm buồn rầu bên ruộng quế bị ngập nước lâu ngày. (Ảnh: Quang Đăng)

Văn bản nêu: Trước tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai ngày càng bất thường, cực đoan, khó lường, trong những ngày qua mưa kéo dài trên địa bàn tỉnh gây ra tình trạng ngập úng tại một số khu vực (Báo Dân Việt ngày 07/12/2022 có đưa tin: Hàng trăm hecta rau màu phục vụ Tết ở Ninh Thuận bị chìm trong biển nước)....

Để chủ động đối phó với tình hình mưa lũ, thiên tai trên địa bàn tỉnh, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản Nhà nước và nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, sẵn sàng biện pháp tiêu úng ở các khu vực trũng thấp, khu dân cư, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp, kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lũ...

Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất, cây trồng, vật nuôi và khôi phục sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Vụ rau tết coi như mất trắng của bà con nông dân . (Ảnh: Quang Đăng)

Song song đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất, cây trồng, vật nuôi, khắc phục thiệt hại do mưa lũ; kịp thời tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ, thiên tai để báo cáo đề xuất cơ quan Trung ương hỗ trợ giống cây trồng, kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ, thiên tai…

Thường xuyên, kịp thời rà soát, báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ, thiên tai trên địa bàn quản lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp.

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung chỉ đạo tại Công văn số 4473/UBND-KTTH ngày 14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, nâng cao cảnh báo các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá lăn trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ và văn bản số 5087/UBND-KTTH ngày 21/11/2022 về việc chủ động ứng phó mưa, lũ trên địa bàn tỉnh...

Hàng trăm hecta rau màu bị ngập úng

Trước đó, ngày 6/12, Báo Dân Việt đã có bài: "Ninh Thuận: Nông dân rớt nước mắt vì hàng trăm hecta rau màu phục vụ Tết chìm trong biển nước" thông tin về tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến hàng trăm hecta rau màu phục vụ Tết Quý Mão ở Ninh Thuận bị chìm trong nước, nông dân bị thiệt hại nghiêm trọng, gần như mất trắng...

Đến ngày 9/12, tình trạng ngập úng vẫn còn khiến bà con nông dân như ngồi trên đống lửa vì Tết Nguyên đán đã cận kề. (ảnh: Quang Đăng)

Cụ thể, tại phường Văn Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm, mưa lớn nhiều ngày đã gây ngập úng gần 120ha của 442 hộ dân. Trong đó, chủ yếu là cây nha đam gần 30ha và rau quả các loại gần 70 ha…

Nhằm chia sẻ với bà con nông dân, UBND phường Văn Hải đã cử cán bộ xuống cùng bà con nông dân vận chuyển 6 máy bơm hút nước liên tục từ ngày 22/11. Sau nhiều ngày hút nước, có một số diện tích đã rút nhưng cây trồng không khôi phục được. Còn lại một số diện tích ngập không thoát nước được gây ngập úng cục bộ địa phương vẫn đang tiếp tục bơm thoát nước để hỗ trợ người dân.