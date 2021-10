Ninh Thuận: Hàng nghìn thuyền đánh cá của ngư dân đang ở ngoài khơi vội vã vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 13h ngày 26/10, áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa khoảng 196km, cách Ninh Thuận khoảng 177km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9. Dự báo chiều 26/10, ven biển Bình Định - Ninh Thuận có gió cấp 6, giật cấp 7-8. Từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Trưa 26/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản gửi các ngành, các địa phương đã khẩn trương bố trí lực lượng thực hiện các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tổ chức vận động người và phương tiện trên biển di chuyển vào nơi an toàn.

Cụ thể, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong suốt đêm qua và sáng nay (26/10) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to.

Sáng 26/10, ghi nhận của PV Dân Việt tại các cảng cá Đông Hải (TP.Phan Rang-Tháp Chàm), cho thấy rất đông các phương tiện tàu thuyền đã vào cập cảng. Nhiều ngư dân địa phương đang tất bật chằng chống và neo buộc tàu an toàn.

Ngư dân Nguyễn Văn Vũ, phường Đông Hải cho biết, biết tin áp thấp nhiệt đới có khả năng vào Ninh Thuận nên ngay từ sáng sớm đã ra cảng để kiểm tra phương tiện tàu thuyền của gia đình, đồng thời gia cố dây neo để đảm bảo an toàn.

Ngư dân phường Đông Hải gia cố dây neo để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Đức Cường)

Tại huyện Ninh Hải có 981 phương tiện tàu thuyền vào neo đậu. Trong đó, nhiều nhất là tại cảng cá Ninh Chữ hiện có 498 phương tiện, cảng cá Mỹ Tân có 337 phương tiện… Các phương tiện chủ yếu là tàu thuyền địa phương và một số tàu thuyền các tỉnh bạn như Bình Thuận, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Quảng Bình vào neo đậu tránh bão.

Đa số tàu thuyền ở huyện Ninh Hải cũng đã vào neo đậu an toàn tại cảng Ninh Chữ. (Ảnh: Đức Cường)