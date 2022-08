Ninh Thuận: Kỷ luật một số cán bộ ngành y vì sai sót kết quả nồng độ cồn vụ nữ sinh lớp 12 tử vong

Trước đó, theo thông báo số 264/TB-KQNT ngày 7/8 do trung tá Lê Hồng Trình, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự ký gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Căn cứ Điều 56, 57, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự; Cơ quan điều tra hình sự thông báo: Ngày 7/8, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-KTVA.

Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã ra quyết định khởi tố vụ án một quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh trên đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Quyết định khởi tố cũng được cơ quan trên thông báo, gửi đến Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) và Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 2 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Trước đó thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, do vụ tai nạn giao thông liên quan đến quân nhân, hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân thụ lý theo thẩm quyền. Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã cử điều tra viên, CSGT phối hợp với đại diện Viện Kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, dựng lại hiện trường...