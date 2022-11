Nhiều tuyến đường bị ngập

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đến gần trưa 22/11, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vẫn còn mưa kéo dài. Mưa nhiều đã khiến nhiều tuyến đường khu vực TP.Phan Rang-Tháp Chàm bị ngập cục bộ khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện xe máy phải dắt bộ do chết máy…

Nước ngập sâu tại khu vực Nhà thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận trên đường 21 tháng 8. (Ảnh: Quang Đăng)

Tại các tuyến đường chính như: 21 tháng 8, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ…nước đã ngập sâu khoảng nửa mét. Nước ngập khiến lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận phải hướng dẫn người dân di chuyển theo các hướng khác để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến tình trạng sạt lở đất đá trên tuyến đường ven biển thuộc xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam).

Tại một số đoạn thuộc xã Phước Diêm đã xảy ra tình trạng đất đá đổ xuống mặt đường. Rất may là thời điểm xảy ra sạt lở không có phương tiện lưu thông ngang qua.

Nhận được tin báo, Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng đến hiện khắc phục sự cố, dọn dẹp số đá bị sạt lở xuống đường, đồng thời cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

Đoạn đường ven biển bị sạt lở, đất đá đổ ra mặt đường cản trở giao thông. Ảnh: CTV)

Chị Hồ Hằng, ở phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang- Tháp Chàm cho biết, chưa khi nào mưa lớn kéo dài như những ngày qua. Nếu tính đến sáng 22/11 thì mưa đã kéo dài 4 ngày liên tục.

"Để đảm bảo sức khỏe cho người thân, những ngày qua, gia đình tôi hạn chế ra ngoài. Trời mưa lớn và đường ngập nước sâu nên mọi việc đi làm và đón con nhỏ đều phụ thuộc vào dịch vụ đưa đón của taxi nên cũng khá tốn kém...", chị Hằng nói.

Nhiều phương tiện tham gia giao thông tại TP Phan Rang-Tháp Chàm bị chết máy phải dắt bộ. Ảnh: Quang Đăng)

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên mưa lớn bắt đầu xuất hiện diện rộng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 18/11 đến nay vẫn chưa dứt. Lượng mưa phổ biến những ngày qua từ 80-160mm. Một số nơi có mưa to như Công Hải (huyện Thuận Bắc) 236mm..

Chỉ đạo "hỏa tốc" ứng phó mưa lũ

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận, dự báo trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, khu vực huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái có nơi lượng mưa trên 100mm.

Lực lượng chức năng cảnh báo người dân tham gia giao thông di chuyển qua những tuyến đường khác để đảm bảo an toàn. (Ảnh: CTV)

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung công tác kiểm tra và tuyên truyền nâng cao cảnh báo ở những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá lăn trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ tình hình an toàn hồ chứa, phối hợp với các huyện trong việc thực hiện quy trình vận hành nhằm đảm bảo an toàn. rà soát, lực lượng. Sở GTVT tiếp tục tập trung vật tư, phương tiện sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông, xử lý kịp thời đối với các đoạn đường bị ngập, sạt lở đất đá.

Nhiều phương tiện bị chết máy trong đêm được lực lượng CSGT-TT công an TP Phan Rang - Tháp Chàm hỗ trợ ra khỏi khu vực bị ngập. (Ảnh: CTV)

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị 7 huyện và thành phố trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu…để sẵn sàng phương án sơ tán dân.

Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, cây trồng, vật nuôi; chủ động thu hoạch lúa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch và sẵn sàng di dời gia súc, gia cầm tại các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn, kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.