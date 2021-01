Ninh Thuận: Trục xuất nam thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chiều 8/1, thông tin từ Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Ninh Thuận) cho biết vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an Lạng Sơn, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiến hành trục xuất đối tượng Ai Hong Gen (sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc) về nước.

Thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị trục xuất. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, đối tượng Ai Hong Gen nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) vào tối 19/12/2020. Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đối tượng đã di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau (mọi sinh hoạt, ăn uống đều diễn ra trên xe), từ xe 4 chỗ, 7 chỗ đến xe giường nằm. Khi đến thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) vào sáng 22/12/2020, đối tượng xuống xe bỏ trốn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly y tế tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh Ninh Thuận.

Khai nhận với lực lượng chức năng, đối tượng Ai Hong Gen cho biết đã được một người bạn giới thiệu thông qua một tài khoản Wechat hướng dẫn cách thức nhập cảnh vào Việt Nam sau đó sang Campuchia làm việc. Trước khi bị trục xuất, đối tượng đã bị lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, đồng thời có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.