Nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế: Công an đề nghị những người "hôi vàng" trả lại tài sản

Liên quan đến vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế, chiều 31/7, Công an TP.Huế đã ban hành thông báo đề nghị người dân trả lại vàng nhặt được sau khi đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng rồi ném vàng ra đường đoạn trước chợ Đông Ba.

Đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế mặc trang phục giống công an. Ảnh: NDCC

Công an TP.Huế yêu cầu người dân trả lại vàng để phục vụ quá trình điều tra, trả cho chủ sở hữu. Những người đã nhặt vàng nếu không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi "Chiếm giữ tài sản trái phép".

Trước đó, sau khi cướp vàng từ tiệm vàng, đối tượng gây ra vụ cướp đã ném vàng ra đường để người dân đến nhặt. Nhiều người dân khi phải hiện vàng rơi vãi đã chạy ra đường nhặt vàng.

Tiệm vàng ở chợ Đông Ba, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: H.N

Như tin đã đưa, vào khoảng 12h30 ngày 31/7, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba, TP.Huế. Tại đây, đối tượng nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng. Tiếp đó, đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh và Công an TP.Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân di chuyển vào hiện trường.

Do đây là khu vực trung tâm thành phố, đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến khu vực Công viên Trịnh Công Sơn.

Lực lượng công an bắt giữ được đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế. Ảnh: CTV

Lúc này, đối tượng có biểu hiện kích động, muốn tự vẫn. Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và một số cán bộ công an khác trực tiếp tiếp cận, trò chuyện và thuyết phục đối tượng buông súng. Tuy nhiên, đối tượng đã yêu cầu được nói chuyện với đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Khi được đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

Danh tính đối tượng được xác định là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.