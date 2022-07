Chiều 31/7, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện cơ quan công an đã bắt được đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng. Đối tượng này bị bắt giữ cùng tang vật là một khẩu súng.



Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 31/7, đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng tại Chợ Đông Ba (TP.Huế). Một đối tượng nam thanh niên đã nổ súng để cướp vàng rồi lấy theo các túi nghi đựng vàng bỏ chạy.

Bên trong tiệm vàng bị cướp ở chợ Đông Ba, TP.Huế. Ảnh T.H

Đối tượng sau đó đã vứt các túi nghi đựng vàng này ra giữa đường để bỏ trốn ở đoạn gần cầu Gia Hội. Tại vị trí trước tiệm vàng Hoàng Đức có nhiều mảnh kính của tủ vàng bị vỡ và các sợi dây chuyền vàng rơi vãi.

Lực lượng Công an đã bắt được kẻ nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế. Ảnh T.H

Theo thông tin từ Công an TP.Huế, hiện lực lượng công an thành phố và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương tuy bắt đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên.

Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường vụ cướp. Ảnh T.H

Lực lượng cảnh sát cơ động đã được điều động đến hiện trường, người dân sinh sống đoạn gần cầu Gia Hội được yêu cầu đóng cửa nhà để bảo đảm an toàn.

Hộp tiếp đạn rơi tại hiện trường. Ảnh T. H

Báo Dân Việt tiếp tục cập nhật.