Nợ thuế gần 12 tỷ đồng, Công ty cổ phần dệt Long An bị cưỡng chế ngừng cấp hóa đơn

Do chưa chấp hành nghĩa vụ thuế thời gian dài, số nợ thuế ở mức cao, Công ty cổ phần dệt Long An bị Cục Thuế tỉnh Long An quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.