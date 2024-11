Giá USD hôm nay 28/11: Thế giới giảm hơn 1%, thị trường tự do hạ nhiệt

Giá USD hôm nay 28/11 trên thế giới giảm hơn 1%

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lao dốc và "bốc hơi" hơn 1%, hiện ở mức 105,87.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Chỉ số USD Index giảm hơn 1% sau khi Mỹ công bố những dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm: GDP quý 3 không có gì bất ngờ và phù hợp với kỳ vọng; Hàng hóa bền vững tăng 0,2%, thấp hơn nhiều so với dự kiến 0,5% trước mùa mua sắm bận rộn nhất của Mỹ.

Đáng chú ý, thị trường đang tiếp nhận lời đe dọa áp thuế của Tổng thống tái đắc cử Donald Trump đối với ba đối tác thương mại lớn nhất, làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Cụ thể, ông Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% với hàng hóa từ Mexico và Canada, áp thuế thêm 10% với hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, theo CNBC, nhà đầu tư dường như không mặn mà với thông tin này.

Ngoài ra, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã công bố biên bản cuộc họp tháng 11. Biên bản cho thấy các quan chức Fed hài lòng với tốc độ giảm của lạm phát, dù theo hầu hết các thước đo giá cả vẫn cao hơn mức mục tiêu 2%. Các thành viên của Fed cho rằng, họ có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất dù không nêu cụ thể thời điểm và mức độ. Thông tin này cũng không phải quá mới và tác động không đáng kể đến thị trường tài chính.

Mặt khác, giới chuyên gia cho rằng, bất chấp những đợt thoái lui gần đây do hoạt động chốt lời và bất ổn địa chính trị, xu hướng tăng của đồng bạc xanh vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng củng cố với các điều kiện mua quá mức đang giảm bớt.

Giá USD hôm nay 28/11 trong nước 'bất động'

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.295 VND/USD, đi ngang so với phiên trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.080 – 25.509 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.170 - 25.509 VND/USD, đi ngang so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.200 - 25.509 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.125 - 25.509 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 24.160 - 24.509 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.710 - 25.810 VND, lần lượt giảm 20 đồng và 30 đồng so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 585 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 301 đồng.

Nhóm phân tích Ngân hàng ACB cho biết, đồng USD đang dần cho thấy tín hiệu hạ nhiệt giúp cải thiện tâm lý giao dịch của thị trường trong nước. Đồng thời, chuyên gia kỳ vọng tỷ giá có thể giảm về dưới mức 25.400 trong tuần này.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 27/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 9.999,94 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 9.999,94 tỷ đồng đã được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành 1 loại tín phiếu (kỳ hạn 28 ngày). Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng thầu, tương ứng 250 tỷ đồng với lãi suất 4%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 26/11 hiện ở mức 5,43%, giảm 0,03% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 5,42%; Kỳ hạn 2 tuần là 5,65%, Kỳ hạn 1 tháng là 5,20%;...