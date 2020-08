Nợ tiền chưa trả bị chặn đánh, đến công an khai bị cướp

Tối 8/8, Công an phường 6 phối hợp Cảnh sát điều tra TP.Tân An (Long An) đã làm rõ vụ báo tin cướp giả, Nguyễn Thanh Bình (SN 1992, ngụ phường 6, TP.Tân An) bị xử phạt hành chính về hành vi khai báo sai sự thật.

Khoảng 20h ngày 6/8, Nguyễn Thanh Bình đến Công an phường 6, TP.Tân An trình báo vừa bị băng nhóm giang hồ chặn đánh, sau đó cướp đi nhiều tài sản.

Cán bộ công an lấy lời khai Nguyễn Thanh Bình.

Theo trình báo, trong lúc Bình đang điều khiển xe máy rẽ vào đoạn đường vắng thuộc phường 6, TP. Tân An, bất ngờ từ phía sau 4 thanh niên điều khiển 2 xe máy phân khối lớn chặn đầu và ép vào lề khống chế cướp. Tài sản bị mất gồm một sợi dây chuyền 2,6 chỉ vàng 18k, gần 1 triệu đồng tiền mặt và CMND.



Tiến hành điều tra tại hiện trường, trích xuất camera an ninh cùng lời khai bị hại, công an nhận thấy có nhiều mâu thuẫn cần làm rõ. Sau hai ngày làm việc, biết khó gian dối, Bình đã thừa nhận báo tin giả. “Do trước đây nợ tiền của nhóm người trên chậm trả, chính vì vậy họ tìm được chặn lại chứ không bị cướp”, Bình thật thà cho biết.